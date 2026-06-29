Hilal Gür “Kolay tüketilen şarkılar yapmıyorum!

Söz yazarı, besteci ve vokal olarak uzun yıllardır alternatif rock müzik üreten bir müzisyen olarak kendini kabul ettiren Hilal Gür, müzik yolculuğuna, sözlerini yazdığı Lal grubunun “Yeni Hayat” ve “Tabu” isimli albümleriyle başladı. 2019 yılında ilk solo teklisi “Hayal Ettim”i yayınladı. 2026 yılında “Ayna Ayna” isimli eser ile solo kariyerine adım attı.

Yeni teklisi “3 Satır” isimli söz, müzik ve düzenlemeleri Hilal Gür imzası taşıyan, alternatif rock tarzındaki şarkısını Be Müzik etiketiyle sevenleriyle buluşturdu.

Emre Altay’ın AI Director olarak yaratıcı sürecini üstlendiği klip hakkında konuşan Hilal Gür, Klipte gerçek ile kâbus, yaşam ile ölüm, var olmak ile silinmek arasındaki çizginin giderek belirsizleştiği sembolik bir dünya kurduklarını ifade etti. Modern şehir görüntüleri, doğa ve kıyamet hissi veren atmosferler arasında ilerleyen klip hikâyesi; şarkının yalnızlık, yabancılaşma ve görünmezleşme temalarını görsel olarak destekliyor ve klasik bir hikâye anlatmaktan çok, izleyicinin içine çekileceği bir ruh hali yaratmayı hedefliyor.

“3 Satır” isimli eserde hedefinin herhangi bir akıma ya da trende uyum sağlamak olmadığını, şarkının kendi dinleyicisini bulması ve dinleyen kişinin hayatında bir iz bırakması benim için çok daha değerli ifadesini kullanırken Hilal Gür, eğer biri bu şarkıda kendi yalnızlığını, yabancılaşmasını ya da iç sesini bulabiliyorsa, amacına ulaşmış olacağını dile getirdi.

Müzisyen kimliği yanında mimarlık fakültesi mezunu olan ve iş dünyasında üst düzey yönetici olarak kariyerini sürdüren Hilal Gür, “Ben müziğe iş hayatından kaçmak için başlamadım. Müzik zaten hayatımın çok eski ve doğal bir parçası. “İş dünyası benim mesleğim, müzik ise kendimi ifade etme biçimim” dedi.

Kendisini iş hayatından tanıyanlar için sahnedeki Hilal Gür biraz şaşırtıcı olabiliyor. Günlük hayatta ve iş dünyasında daha kontrollü, daha analitik ve daha ölçülü birisi, sahnede ise daha cesur, daha karanlık, daha sert ve daha duygusal bir karakter ortaya çıktığını sözlerine ekledi.