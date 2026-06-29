Tahta Gemi yine dopdolu!

Almanya’da Türkçe yayımlanan Kültür, Edebiyat ve Fikir Dergisi “TAHTA GEMİ”nin 7. sayısı dopdolu içeriğiyle çıktı. Yayın Yönetmenliğini Sebahattin Çelebi’nin yaptığı derginin kapak konusu, “Kafka” olarak belirlendi.

Sebahattin Çelebi, “Editörden”den sayfasında özetle, “Yedinci sayının heyecanı, ilk sayının heyecanından bir gram eksik olmadı; tersine, her sayı bir öncekinin omuzuna basarak biraz daha yükseğe baktı. Bu güvertede neler taşımadık ki. Kafka’nın Milena’ya yazdığı mektupların hüznünü taşıdık; bir imparatorluğun cephelerinde koşan atların nal seslerini, dünyanın dört bucağında yakılan annelerin ağıtlarını, sürgünün kürsüsünden konuşan düşünürleri taşıdık. Bir sayfamızda bağlamanın teli titredi, ötekinde bir Mısır şarkısının yankısı duyuldu; bir yazıda yüzyıl öncesinin unutulmuş bir fotoğrafı dile geldi, bir başkasında bugünün sancıları konuştu. Biz bir hikâye yazdık; ama bu hikâyenin en güzel yanı henüz bitmemiş olması” ifadelerini kullandı.

Zengin portreleri ve tarihi detaylarıyla dikkat çeken derginin yeni sayısında Sabri Uçar Çalışkan, Dr. Sine Aras Akten, Mehmet Yıldız, Ayşegül Ayan, Hatice Dikbaş, Sebahattin Çelebi, Semra Işık Aydın, Recep Kadiroğlu, Hürrem Erman, Cem Bahadır, Ekaterina Sıkar, Şamil Dağ, Erdal Çolak, Murat Ayneli, Vahdet Türkmen, Cihan Saygın, Enis Behiç, Dr. Oya Gönen, Ahmet Zeki Yeşil, Sevda Doğangüzel yazılarıyla yer aldı.

Kültürümüze hizmet etmeyi amaçlayan TAHTA GEMİ, “www.tahtagemi.net” ve “turkkitap.de” adreslerinden temin edilebilir.

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