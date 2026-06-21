Şahdağ Futbol Kulübü’nde Premier Lig Hedefi için güç birliği

Azerbaycan futbolunda son yıllarda yükselişiyle dikkat çeken Şahdağ FK, Futbolun İnkişaf Fondu (FİF) tarafından düzenlenen önemli organizasyonda geleceğe yönelik hedeflerini ve yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Kulüp yönetimi, teknik heyet ve destekçilerin ortak mesajı ise net oldu: Şahdağ FK’nın hedefi Azerbaycan Premier Ligi’ne yükselmek ve kalıcı bir başarı hikâyesi yazmak.

Programın açılışında konuşan Şahdağ FK Başkanı Samir Hayırbeyov, kulübün son dönemdeki faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaparken, önümüzdeki süreçte uygulanacak bütçe planlaması ve altyapı yatırımları hakkında da önemli bilgiler verdi. Başkan Hayırbeyov, kulübün yalnızca sportif başarıya odaklanmadığını, aynı zamanda kurumsal yapısını güçlendirmeyi ve modern futbolun gerektirdiği standartlara ulaşmayı amaçladığını vurguladı.

Altyapı ve Kurumsallaşma Ön Planda

Şahdağ FK yönetimi, kulübün maddi ve teknik altyapısını güçlendirmek için yeni projeler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Modern antrenman imkanları, genç oyuncu gelişim programları ve kulübün sürdürülebilir mali yapısının oluşturulması, gelecek dönemin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Futbol çevreleri tarafından da yakından takip edilen bu çalışmaların, Şahdağ FK’yı yalnızca bugünün değil, geleceğin de güçlü kulüplerinden biri haline getirmesi bekleniyor.

Kusarlı İş İnsanlarından Tam Destek

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de kulübe yıllardır destek veren Kusarlı iş insanlarının açıklamaları oldu. Kulübün yanında olmaya devam edeceklerini belirten iş dünyası temsilcileri, Şahdağ FK’nın bölgenin en önemli spor markalarından biri haline gelmesi için desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Bu destek, yalnızca maddi katkı anlamına gelmiyor. Kulüp çevrelerinde oluşan birlik ve dayanışma atmosferi, Şahdağ FK’nın uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Füzuli Memmedov: “Şahdağ’ın Yeri Premier Lig”

Etkinliğin en dikkat çekici konuşmalarından birini yapan teknik direktör Füzuli Memmedov, takımın geleceğine ilişkin iddialı mesajlar verdi.

Memmedov, Şahdağ FK’nın sahip olduğu potansiyelin mevcut bulunduğu seviyenin çok üzerinde olduğunu belirterek, kulübün hedefinin Azerbaycan futbolunun en üst ligi olan Premier Lig’e yükselmek olduğunu söyledi.

Deneyimli teknik adam, modern futbol anlayışını esas alan bir oyun modeli oluşturacaklarını ifade ederek şu unsurlara dikkat çekti:

Daha dinamik ve tempolu futbol,

Taktik disiplinin artırılması,

Topa hakim oyun anlayışı,

Fiziksel dayanıklılığın geliştirilmesi,

Rekabetçi takım kültürünün oluşturulması.

Güçlü Kadro Planlaması

Premier Lig hedefinin yalnızca söylemle gerçekleşmeyeceğini vurgulayan Memmedov, transfer çalışmalarının da bu doğrultuda şekillendirileceğini belirtti.

Kulüp yönetimi ve teknik heyetin ortak planlamasıyla oluşturulacak kadroda, tecrübeli futbolcuların liderliği ile genç ve gelişime açık oyuncuların enerjisinin bir araya getirilmesi hedefleniyor. Böylece hem kısa vadeli başarı hem de uzun vadeli istikrar sağlanmak isteniyor.

Azerbaycan Futbolunda Yeni Bir Güç Olabilir

Son yıllarda Azerbaycan futbolunda bölgesel kulüplerin yükselişi dikkat çekiyor. Şahdağ FK’nın ortaya koyduğu vizyon da bu değişimin önemli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Kulüp yönetiminin kararlı tutumu, bölge iş insanlarının desteği ve Füzuli Memmedov’un liderliğinde oluşturulacak sportif yapılanma, Şahdağ FK’yı önümüzdeki yıllarda Azerbaycan futbolunun en çok konuşulan kulüplerinden biri haline getirebilir.

Bugün verilen mesajlar, Şahdağ FK’nın yalnızca bir sezonluk başarı peşinde koşmadığını; kurumsal, ekonomik ve sportif anlamda güçlü bir yapı inşa ederek Azerbaycan Premier Ligi’nde kalıcı olmayı hedeflediğini gösteriyor.

Taraftarlar ise artık tek bir sorunun cevabını merak ediyor:

Şahdağ FK, yıllardır özlemini duyduğu Premier Lig yolculuğunu bu kez başarıyla tamamlayabilecek mi?

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