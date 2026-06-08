UNESCO’nun Bilim Özgürlük ve Güvenlik Toplantısı yapıldı

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO) tarafından Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen “Bilim İnsanlarının Özgürlüğü ve Güvenliği Üzerine Politika Diyaloğu” toplantısına katıldı. UNESCO Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda TÜBA Asli Üyesi ve Avrupa Akademileri Birliği (All European Academies-ALLEA) Araştırma Güvenliği ve Akademik Özgürlüğün Bütünleştirilmesi Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan da TÜBA’yı temsil etti.

Ekim 2023’te çevrim içi olarak düzenlenen Politika Diyaloğu’nun sonuçları üzerine inşa edilen etkinlikte; bilimsel araştırmaların özgürlüğünü, güvenliğini ve bütünlüğünü etkileyen ve giderek artan zorlukları ele almak amacıyla üye devletlerin üst düzey temsilcileri, önde gelen uzmanları ve küresel bilim topluluğunun üyeleri bir araya geldi. Bilimsel özgürlüğü güçlendirmek ve araştırmacıların korunmasını desteklemek için ulusal çerçevelerin geliştirilmesine ve uluslararası iş birliğinin artırılmasına yönelik somut ve uygulanabilir tedbirler belirlendi. Katılımcılar, bilim insanları ve uzmanlardan güncel risk ve tehditlere ilişkin tanıklıklar dinlendi; etkili politika yaklaşımları ve iyi uygulama örnekleri incelendi. Üye devletlerin raporlama süreçlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda kaydedilen ilerleme, devam eden sorunlar ve geleceğe yönelik öncelikli eylem planları ve alanları ele alındı.

Üye devletlerin mevcut politikalarını değerlendirmelerine, eksiklikleri belirlemelerine ve ulusal sistemlerini güçlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen UNESCO’nun yeni “Bilim Özgürlüğü ve Bilim İnsanlarının Güvenliği Değerlendirme Aracı” tanıtımı ile başlayan programın açılışını UNESCO Su Bilimleri Bölümü Direktörü Abou Amani yaptı. Bilimsel özgürlüğün desteklenmesi ve korunmasına ilişkin zorlukların ele alındığı ilk panelin ardından öğleden sonra “Politika Diyaloğu: Zorlukları Anlamak, Günümüz Bilim İnsanlarının Karşılaştığı Gerçekler, Dünyadaki Küresel Eğilimler ve Görünüm, Derinlemesine İnceleme: Güncel Zorluklar” olmak üzere dört oturuma yer verildi. Etkinliğin ikinci gününde bilimde özgürlük için ulusal çerçevelerin belirlenmesi, üye devletler arasında iş birliği alanlarının belirlenmesi konuları üzerinde duruldu.