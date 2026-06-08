PALMET GAZ GRUBU’NUN YENİ BAŞKANI FUAT CELEPCİ OLDU

Türkiye enerji sektörünün öncü ve lider şirketlerinden PALMET Enerji, enerji sektörünün deneyimli isimlerinden Fuat Celepci’nin, PALMET Gaz Grubu Başkanlığı görevini üstleneceğini açıkladı. Celepçi, aynı zamanda PALMET Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapacak.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren ve 7 ilde yaklaşık 2,5 milyon müşteriye doğal gaz arzı sağlayan PALMET Gaz Grubu’nun operasyonel süreçlerine liderlik edecek olan Celepci; müşteri memnuniyeti, şebeke yatırımları, sürdürülebilir büyüme ve operasyonel verimlilik alanlarında Grubun stratejik hedeflerini uygulayacak.

Enerji sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimiyle öne çıkan Fuat Celepci, kariyeri boyunca Türkiye’nin önemli enerji kurumları ve projelerinde üst düzey görevlerde bulundu. PALMET Enerji’den yapılan açıklamada, “Fuat Celepci’nin sektörel bilgi birikimi, güçlü liderlik vizyonu ve stratejik yönetim deneyiminin, PALMET Grubu’nun büyüme hedeflerine ve kurumsal gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

FUAT CELEPCİ KİMDİR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Fuat Celepci, profesyonel iş yaşamına 1982 yılında Çatalağzı Termik Santrali inşaatında başlamıştır. 1984 yılında katıldığı BOTAŞ bünyesinde uzun yıllar görev yapan Celepci, bu kurumda 6 yıl boyunca Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Daha sonra Zorlu Enerji Grubu çatısı altında Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ (GAZDAŞ) ve Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü görevlerinin yanı sıra, OEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürlüğü görevini de eş zamanlı olarak yürütmüştür. Celepci, yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.