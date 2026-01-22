Sultanbeyli – Samandıra arası metro çalışmaları biterse trafik rahatlayacak!

İBB, Anadolu Yakası’nda ulaşımı kökten değiştirecek bir adımı daha hayata geçiriyor. M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nın Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabının devreye alınmasıyla birlikte, Üsküdar-Sultanbeyli arası yolculuk süresi 150 dakikadan 50 dakikaya düşecek. Yeni metro bağlantısı için yürütülen entegrasyon çalışmaları kapsamında hat, kısa süreliğine işletmeye kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nın Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabını hizmete açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, bu yıl Mayıs ayında açılacak hattın güvenli ve kesintisiz işletmeye alınabilmesi için yapılması zorunlu entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle geçici bir sefer düzenlemesine gidiliyor.

FİZİKSEL İLERLEME YÜZDE 93

Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı uzatma projesi, M5 Hattı’nın ilk 2 etabını kapsayan Üsküdar–Çekmeköy Metro Hattı’nın devamı niteliğinde tasarlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Üsküdar ve Sultanbeyli tek bir metro hattı ile bağlanmış olacak. Böylece Anadolu Yakası’nda doğu–batı aksında hızlı, konforlu ve kesintisiz bir raylı sistem bağlantısı sağlanacak.

Hattın 4. etabı olan Samandıra Merkez–Sultanbeyli kesimi, 4,4 kilometre uzunluğunda ve 4 istasyondan oluşuyor. Fiziksel ilerleme oranı yüzde 93’e ulaşan etapta test ve devreye alma çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda sürüyor.

GEÇİCİ İŞLETME DÜZENLEMESİ

Entegrasyon çalışmaları kapsamında;

23 Ocak Cuma günü saat 23.59 itibarıyla M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nda son seferler yapılacak,

24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri hat işletmeye kapalı olacak ve bu tarihlerde Gece Metrosu hizmeti verilemeyecek,

Hat, 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla yeniden hizmete açılacak.

Bu süre boyunca, Gece Metrosu seferlerini de kapsayacak şekilde, hat güzergahında İETT otobüsleriyle ücretli ulaşım sağlanacak, yolcuların mağduriyet yaşamaması için ek seferler düzenlenecek. Yolcular sefer bilgilerine iett.istanbul ve Otobüsüm Nerede uygulaması üzerinden “M5 Metro Hattı” seçeneği ile ulaşabilecek.

ANADOLU YAKASI’NDA ULAŞIMDA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Sultanbeyli, Üsküdar’a metro ile bağlanmış olacak. Böylece Anadolu Yakası’nda doğu–batı aksında önemli bir ulaşım kolaylığı sağlanacak. Sultanbeyli–Üsküdar arası yolculuk süresi; özel araçla ortalama 90 dakika, toplu taşımayla ortalama 150 dakika sürerken, M5 hattının uzatılmasıyla bu süre yaklaşık 50 dakikaya düşecek. Saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşıma kapasitesine sahip hat, bölgenin ulaşım yükünü önemli ölçüde azaltacak.

GÜÇLÜ ENTEGRASYON AĞI

M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nın mevcut entegrasyonları, Sultanbeyli etabı için de geçerli olacak. Bu kapsamda yolcular;

Üsküdar İstasyonu’nda Marmaray, İETT hatları ve deniz iskelelerine,

Altunizade İstasyonu’nda Metrobüs hattına,

Dudullu İstasyonu’nda M8 Bostancı–Parseller Metro Hattı’na aktarma yapabilecek.

Ayrıca ilerleyen süreçte;