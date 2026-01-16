TRT’nin Emektar Spikeri Hayatını Kaybetti

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) senelerdir sesiyle tanınan ve radyoculuğa katkıları ile hafızalara kazınan Hakan Şahin hayata veda etti.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) ekran ve radyo yayınlarına yıllarca hayat veren emektar spiker Hakan Şahin hayata gözlerini yumdu. TRT’nin yaptığı resmi açıklamada, Şahin’in hayatını kaybettiği duyuruldu. Ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dilendi.

HAKAN ŞAHİN KİMDİ?

1969 yılında Ankara’da doğan Hakan Şahin, Sosyal Hizmetler Akademisi’nden mezun olduktan sonra sosyal hizmet uzmanı olarak işe başladı. 1985 yılında TRT’nin spikerlik sınavını kazandı. Sonrasında Erzurum Radyosu’nda görev aldı. Daha sonra İzmir’e tayin oldu. TRT İzmir Radyosu’nda çeşitli programlar sundu. TRT-FM yayınlarında görev aldı.

TRT’DEKİ MESLEKİ YOLCULUĞU NASILDI?

Hakan Şahin, TRT İzmir Televizyonu’nda ‘’Yaşarken’’ adlı canlı kuşak programını sundu.

1995’t TRT Ankara Radyosu’na transfer oldu.

2000’de Radyo-1 ‘de ‘’Gündem’’ adlı programı sundu. Hafta içi sabah yayınlanan bu program ile Türkiye’nin farklı illerinden canlı yayınlar yaptı. Programın yayınlarını Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Yunanistan, Kosova, Makedonya, Bosna Hersek ve Arnavutluk gibi ülkelerden de yaptı.

Kaymakamlık kurslarında diksiyon eğitimi verdi.

TRT Radyo Dairesi Başkanlığı ve Türkçe Eğitim Merkezi’ndeki çalışmalarıyla genç spikerlerin yetişmesine de katkıda bulundu.

TRT’nin yayıncılık tarihine ışık tutan ‘’80 Yılın Sesi- 1927’den 2007’ye Spikerlik’’ adlı kitabı birlikte hazırladı 2008’de yayımladı.

2005’de görevini tamamlayarak emekli oldu.

HAKAN ŞAHİN’E VEDA…

TRT tarafından yapılan açıklamada, Şahin’in vefatı üzerine başsağlığı iletildi. Merhum spikerin cenazesi 11 Ocak 2026 Pazar günü öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehit Ali Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.