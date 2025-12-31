IMEI kayıt ücretinde yeni dönem: Yurt dışından telefon getirene ağır fatura

Yeni yılın ilk günüyle birlikte yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanımı için ödenen IMEI kayıt ücretinde rekor seviyede artış yürürlüğe giriyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte, kayıt işlemi için ödenecek bedel 54 bin 258 TL olarak uygulanacak.

IMEI KAYIT ÜCRETİ YARINDAN İTİBAREN ZAMLI

Yurt dışından temin edilen cep telefonlarının Türkiye’de şebekelere bağlanabilmesi için zorunlu olan IMEI kayıt bedeli, yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellendi. Cumhurbaşkanı kararıyla yıllık artış oranı düşürülmüş olsa da, yeni ücret yine de yüksek bir seviyeye ulaştı.

Normal şartlarda yüzde 25’in üzerinde hesaplanan artış oranı, yapılan düzenleme ile yüzde 18,95 olarak uygulanırken, bu değişiklik kayıt ücretinin yaklaşık 3 bin TL daha düşük belirlenmesini sağladı. Buna rağmen IMEI harcı, 2026 itibarıyla 54 bin lirayı aşmış oldu.

120 GÜN ŞARTI DEVAM EDİYOR

Yeni ücretle birlikte kayıt sürecine ilişkin temel kurallarda herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Buna göre, yurt dışından getirilen bir cep telefonunun Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç 120 gün içinde kayıt altına alınması gerekiyor. Bu süre içerisinde kayıt yapılmaması halinde cihaz, Türkiye’deki mobil şebekelere kapatılıyor.

Ayrıca mevcut uygulama kapsamında bir kişi, kendi pasaportu üzerinden iki yıl içinde yalnızca bir adet cihaz kaydı yaptırabiliyor. Kaydı tamamlanan telefonlar ise sadece pasaport sahibinin adına kayıtlı hatlarla kullanılabiliyor.

ÖDEME VE KAYIT NASIL YAPILACAK?

2026 yılı için belirlenen 54 bin 258 TL’lik IMEI kayıt ücreti, İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden ya da anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilecek. Ödeme işleminin ardından e-Devlet üzerinden IMEI kayıt başvurusu tamamlanarak cihaz aktif hale getirilebilecek.

IMEI KAYIT ÜCRETLERİ YILLAR İÇİNDE NASIL DEĞİŞTİ?

IMEI kayıt bedelinin yıllara göre artışı dikkat çekici boyutlara ulaştı. Son 10 yılda ücretler katlanarak yükseldi ve özellikle 2023 sonrası büyük sıçramalar yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi