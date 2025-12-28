Volkswagen’den köklü dönüşüm kararı: 50 yıllık Polo defteri kapanıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen, yarım asırlık Polo modeli için tarihi bir karar almaya hazırlanıyor. Benzinli ve dizel motorlu Polo üretimi sona ererken, markanın küçük sınıftaki yolculuğu tamamen elektrikli bir modelle devam edecek.

Otomotiv sektöründe elektrifikasyon süreci hız kazanırken, köklü markalar da radikal adımlar atıyor. Volkswagen, yaklaşık 50 yıldır üretimde olan Volkswagen Polo için içten yanmalı motor dönemini kapatma kararı aldı. Şirket, küçük sınıfta yeni nesli tamamen elektrikli bir modelle başlatmayı planlıyor.

İÇTEN YANMALI MOTORLAR KÜÇÜK SINIFTA YÜK HALİNE GELDİ

Volkswagen yönetimi, Avrupa Birliği’nde giderek sertleşen emisyon kurallarının, giriş segmentindeki benzinli ve dizel modelleri ekonomik açıdan sürdürülemez hale getirdiğine dikkat çekiyor. Artan Ar-Ge, uyum ve ceza maliyetleri nedeniyle bu sınıfta içten yanmalı motorla rekabet etmenin zorlaştığı vurgulanıyor.

CEO’DAN NET MESAJ: “UYGUN FİYATLI OLMAKTAN ÇIKIYOR”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Volkswagen CEO’su Thomas Schäfer, mevcut çevre regülasyonları altında yeni bir benzinli Polo geliştirmenin maliyetleri ciddi şekilde artıracağını belirtti. Schäfer, bu durumun aracın hedef kitlesi için erişilebilir olmaktan çıkmasına yol açacağını ifade etti.

ELEKTRİKLİ ID.POLO İLE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Şirketin planlamasına göre, Polo’nun yerini alacak tamamen elektrikli ID.Polo modeli 2026 yılında tanıtılacak. Modelin, markanın küçük sınıftaki elektrikli giriş aracı olarak konumlandırılması ve yeni nesil kullanıcıları hedeflemesi bekleniyor.

HEDEF: DAHA ERİŞİLEBİLİR BİR ELEKTRİKLİ MODEL

ID.Polo’nun 2026 bahar aylarında satışa sunulması ve yaklaşık 25 bin eurodan başlayan bir fiyat etiketine sahip olması planlanıyor. Volkswagen, bu hamleyle elektrikli otomobilleri daha geniş kitleler için ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

