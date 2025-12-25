Araç sahiplerine kritik uyarı: 31 Aralık son gün, yeni yılda ceza kapıda

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kapsamında ticari araçlar için süre daralıyor. Gerekli montajı yaptırmayanlar, 1 Ocak itibarıyla hem vergi avantajını kaybedebilecek hem de yüksek para cezalarıyla karşılaşabilecek.

Ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasında geri sayım başladı. Özellikle çift yakıtlı ve LPG’li araçlar için tanınan süre sona yaklaşırken, belirlenen tarihe kadar işlemlerini tamamlamayan mükellefler açısından cezai yaptırımlar gündeme geliyor.

UTSS’DE SÜRE DARALIYOR

Tek yakıtla çalışan ticari araçlar için UTTS uygulaması daha önce devreye alınırken, benzin ve LPG’yi birlikte kullanan araçlar için tanınan süre bitmek üzere. Çift yakıtlı araçların sisteme kayıt yaptırabilmesi için artık günlerle sınırlı bir zaman kaldı.

Bu kapsamda, ticari taksiler başta olmak üzere şirket adına kayıtlı ve sonradan LPG sistemi eklenmiş araçların LPG deposuna Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırması zorunlu hale geldi.

HER YAKIT TÜRÜ İÇİN AYRI MONTAJ ŞART

Çift yakıtlı araçlarda yalnızca tek bir montaj yeterli olmuyor. Hem benzin deposu hem de LPG deposu için ayrı ayrı Taşıt Tanıma Birimi kurulması ve sistem kaydının yapılması gerekiyor. Araç LPG kullanmıyor olsa bile, depoda LPG sistemi bulunuyorsa TTB montajı zorunlu tutuluyor.

SON TARİH: 31 ARALIK

LPG’li ticari araçlar için UTTS/TTB montajında nihai tarih 31 Aralık olarak belirlendi. Bu tarihe kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen araç sahipleri, akaryakıt harcamalarını gider olarak gösterememe riskiyle karşı karşıya kalacak.

CEZALAR 100 BİN TL’YE KADAR ÇIKABİLİYOR

Yükümlülüğe uymayanlar için yalnızca vergi avantajı kaybı söz konusu değil. Vergi Usul Kanunu kapsamında uygulanacak özel usulsüzlük cezaları, araç başına 10 bin TL’den başlayıp 100 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranlarıyla birlikte bu tutarların daha da artması bekleniyor.

HANGİ ARAÇLAR KAPSAMA GİRİYOR?

UTTS zorunluluğu; taksiler, minibüsler, kamyonetler, otobüsler ve şirket bünyesinde kullanılan tüm ticari araçları kapsıyor. Çift yakıtlı araçlarda ise her yakıt türü için ayrı cihaz takılması gerekiyor.

Örneğin yalnızca benzin deposu için TTB taktırmış bir taksi sahibi, LPG deposu için de ek montaj yaptırmak zorunda. Aksi durumda hem cezai yaptırımlar hem de mali kayıplar gündeme gelebiliyor.

