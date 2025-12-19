Meta’nın gizli yapay zeka hamlesi ortaya çıktı: “Mango” ve “avocado” sahneye çıkıyor

Meta’nın kapalı kapılar ardında geliştirdiği “Mango” ve “Avocado” kod adlı yeni yapay zekâ modelleri, şirketin 2026 stratejisini gözler önüne serdi.

Yapay zeka alanında OpenAI ve Google ile rekabetini sürdüren Meta’nın, uzun süredir gizli tuttuğu iki yeni projesi gün yüzüne çıktı. ABD basınında yer alan bilgilere göre şirket, 2026 yılında piyasaya sürmeyi planladığı “Mango” ve “Avocado” modelleriyle yapay zeka yarışında dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.

META’DAN İKİ AYRI MODEL, İKİ AYRI HEDEF

Wall Street Journal’ın aktardığına göre Meta, yapay zeka çalışmalarını iki ana eksende ilerletiyor. Bu projelerden ilki “Mango”, diğeri ise “Avocado” kod adını taşıyor. Her iki modelin de farklı alanlara odaklandığı ve Meta’nın ürün ekosistemine doğrudan entegre edileceği belirtiliyor.

“MANGO” VİDEO VE GÖRÜNTÜYE ODAKLANIYOR

“Mango” kod adlı modelin, özellikle görüntü ve video üretimi alanında geliştirildiği ifade ediliyor. Instagram Reels ve Facebook video içeriklerinin Meta için taşıdığı kritik önem göz önüne alındığında, bu modelin şirketin video tabanlı yapay zeka hamlesi olduğu değerlendiriliyor. Kulislere göre Meta, bu projeyle video üretiminde rakip platformlara doğrudan cevap vermeyi amaçlıyor.

“AVOCADO” YENİ NESİL DİL MODELİ OLACAK

Meta’nın ikinci büyük projesi olan “Avocado”, şirketin yeni büyük dil modeli (LLM) olarak adlandırılıyor. Avocado’nun, metin üretimi, analiz ve çok modlu yapay zekâ sistemleri konusunda Meta’nın mevcut modellerinin önüne geçmesi hedefleniyor. Bu modelin, Meta’nın uzun vadeli yapay zeka altyapısının merkezinde yer alacağı ifade ediliyor.

2026 TAKVİMİ İŞARET EDİLDİ

Meta’nın yapay zekadan sorumlu yöneticisi Alexandr Wang, şirket içi bir soru-cevap oturumunda ürünlerden sorumlu yönetici Chris Cox ile birlikte yaptığı değerlendirmede, her iki modelin de planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini aktardı. Wang’ın açıklamalarına göre Mango ve Avocado modellerinin 2026’nın ilk yarısında kullanıma sunulması bekleniyor.

Uzmanlar, Meta’nın bu iki projeyle yapay zeka rekabetinde yeni bir döneme girmeyi hedeflediğini ve 2026 yılının sektör için kritik bir eşik olabileceğini vurguluyor.

