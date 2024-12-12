Hüseyin Yücel mi Serdal Adalı mı?

Malüm Beşiktaş kötü günlerden geçiyor.
Son kazanılan Fenerbahçe derbisi her ne kadar Beşiktaş’a ilaç gibi geldi gözükse de durum hiç de öyle değil.
Siyah-Beyazlılar yakın zamanda seçime gidecek.
Şu ana kadar Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı başkanlık için adaylığını açıkladı.
Bu süreçte daha çok şeyler olacağa benziyor.
Siz bu yazıyı okurken bile Beşiktaş’ta daha fazla gelişmeler olabilir.
Bu arada Beşiktaş taraftarı haklı olarak takımın son durumundan memnun değil.
Üzerine bir de seçim olunca ister istemez ortaya küçük de olsa bir kaos çıkıyor.
Ve bu kaostan en çok etkilenen de taraftar oluyor.
Taraftar da bunu bildiği için bir an önce seçim olsun ve yolumuza bakalım derdindeler.
Şu an için iki aday var demiştim.
Taraftar bu iki adayın birbiriyle yarışmasını değil de Beşiktaş için birleşmesini istiyor.
Daha önce Hasan Arat Bey için de bir şeyler yazmıştım.
Hasan Arat’ın rakibi o gün de yine Serdal Adalı’ydı, kazanan Hasan Arat olmuştu.
Bugün Serdal Bey yine aday ve Beşiktaş’ı iyi bilen bir yönetici ve aynı zamanda tecrübeli.
Hüseyin Yücel bey henüz 1982 doğumlu genç bir yönetici aynı zamanda Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı.
Genç olmasına rağmen Beşiktaş’ta Yönetim Kurulu Üyeliği ve As başkanlık görevlerinde de bulundu.
Uzun uzun yazmaya gerek yok aslında, iki başkan adayına da naçizane tavsiyem Beşiktaş için birleşmeleri.
Bahsetmiştim, taraftarın da gönlünde olan bu ve taraftar gerçekten çok yoruldu.
Artık başarılara, şampiyonluklara ihtiyaçları var…
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