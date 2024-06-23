Türk futbolunun Hamit Altıntop’a ihtiyacı yok!

Tarihini tam hatırlamıyorum ama yaklaşık 1 buçuk ay önce de olabilir, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop açıklamalarda bulunmuştu.
Açıklamasında “Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok.” gibi ukalaca sözler sarf etmişti.
Bugün Milli Takım’ın haline baktığımızda, aslında bizim Hamit Altıntop’a ihtiyacımız yok.
Hamit o gün, o sözleri sarf ettiğinde Milli Takım’la ilişiği kesilmeliydi.
Ve bugün hala hangi mantıkla duruyor bunu da anlamış değilim.
Milli Takım oyuncularının hepsi iyi oyuncular, Montella da iyi hoca. Hani bir söz vardır ya “sen iyisin de çevren kötü” diye.
Bizim sorunumuz da bu. Başta Mehmet Büyükekşi ve Hamit Altıntop olmak üzere Türk futbolunun bu ikiliden kurtulması lazım.
Bu arada ben kadroyu Montella’nın yaptığına falan da inanmıyorum. Hamit, yüksek ihtimalle hocanın işine karışıyor.
Sorulması gereken sorular da var, mesela Manchester United’ta 1 dakika oynamamış Altay Bayındır, Portekiz maçında kalede ilk 11 hangi mantıkla başlar?
Oyuncular performansa göre seçilmiyor muydu?
19 yaşındaki Arda Güler’in ne gibi yorgunluğu olabilir ki böyle önemli bir maçta yedek kalabiliyor?
Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy neden Milli Takım’da değil?
Aslında sorulacak çok soru var da, Altıntop ve Büyükekşi olduğu sürece bu sorulara cevap verecek kimseyi bulamayız.
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