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Türk futbolunun Hamit Altıntop’a ihtiyacı yok!

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Türk futbolunun Hamit Altıntop’a ihtiyacı yok!

Tarihini tam hatırlamıyorum ama yaklaşık 1 buçuk ay önce de olabilir, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop açıklamalarda bulunmuştu.

Açıklamasında Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok.” gibi ukalaca sözler sarf etmişti.

Bugün Milli Takım’ın haline baktığımızda, aslında bizim Hamit Altıntop’a ihtiyacımız yok.

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Hamit o gün, o sözleri sarf ettiğinde Milli Takım’la ilişiği kesilmeliydi.

Ve bugün hala hangi mantıkla duruyor bunu da anlamış değilim.

Milli Takım oyuncularının hepsi iyi oyuncular, Montella da iyi hoca. Hani bir söz vardır ya “sen iyisin de çevren kötü” diye.

Bizim sorunumuz da bu. Başta Mehmet Büyükekşi ve Hamit Altıntop olmak üzere Türk futbolunun bu ikiliden kurtulması lazım.

Bu arada ben kadroyu Montella’nın yaptığına falan da inanmıyorum. Hamit, yüksek ihtimalle hocanın işine karışıyor.

Sorulması gereken sorular da var, mesela Manchester United’ta 1 dakika oynamamış Altay Bayındır, Portekiz maçında kalede ilk 11 hangi mantıkla başlar?

Oyuncular performansa göre seçilmiyor muydu?

19 yaşındaki Arda Güler’in ne gibi yorgunluğu olabilir ki böyle önemli bir maçta yedek kalabiliyor?

Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy neden Milli Takım’da değil?

Aslında sorulacak çok soru var da, Altıntop ve Büyükekşi olduğu sürece bu sorulara cevap verecek kimseyi bulamayız.

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Yusuf POLAT
Merhaba, 2002 yılında Akşam Gazetesine stajyer olarak başladım, yaklaşık 10 yıl kadar burada grafikerlik görevini üstlendim. Sonrasında çeşitli gazete ve internet sitelerinde grafikerlik, editörlük ve yazarlık yaptım. Basın sektöründe 20. yılıma girdim.
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