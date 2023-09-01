Bu yazımızda işçiler ve işverenler hukuki danışmanlık hizmeti nasıl alabilir? Bundan bahsedeceğiz. Çok sayıda işçi ve iş veren iş hukuku avukatı aramaktadır. İşçi ile işveren ilişkisi, 4857 sayılı İş Kanunu özelinde hukuki bir temele oturtulmuştur. Ekonomik ve sosyal hayatta birçok yerde görüldüğü üzere işletmelerin kendi aralarında birleşerek yeni bir işletme haline geldiklerine ya da bir işletmenin diğerini devraldığına şahit oluruz. Bu gibi durumlarda devrolunan ya da birleşen iş yerlerinde çalışan işçilerin akıbetleri merak konusudur. Devralma ve birleşme gibi hukuki süreçlerin işçinin kıdemini nasıl etkileyeceği ise kanunlarımızda açıkça düzenlenmiştir.

İşçiler ve İşverenler Hukuki Danışmanlık Hizmeti Nasıl Alabilir?

CB hukuk, iş hukuku konusunda faaliyetlerini sürdüren avukatlık bürolarından bir tanesidir. Online danışmanlık hizmetleri bulunmaktadır. İşçi ve işveren ilişkisi, 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve hukuk dünyasında bazı şartların mevcut olması halinde var kabul edilir. Bu ilişkinin varlığı halinde belli bir iş yerinde sürekli ve bağlı olarak, işverenin talimatlarına uygun hareket eden, karşılığında belli bir ücret alan kişi işçi, talimat verme yetkisine sahip karşısında ki kişi ise bu işçinin işvereni sıfatına sahip olacaktır. Bu şartları taşıyan bir kimsenin kanunda yer alan istisnalar dışında hukuken işçi olduğu kabul edilir.

Devralma ve Birleşme Kavramları

İşyerinin devri, bir iş yerinin tümünün ya da bir kısmının başkaca gerçek yahut tüzel kişiliğe sahip bir işverene devredilmesi anlamına gelmektedir. Bu durumda iş yerinde çalışan tüm işçilerin iş akitleri külli olarak yeni işverene geçer. İşyerinin devri halinde, devir tarihine kadar olan tüm borçlardan hem devreden hem de devralan işveren sorumludur.

Lakin devreden işverenin sorumluluğu, devir tarihinden itibaren iki yılın ardından sona erer. İki yahut daha fazla iş yerinin, birleşerek başka bir çatı altında yeni bir işletme oluşturması halinde ise işyerinin birleşmesi söz konusu olacaktır. Bu noktada devralma işlemini satın alma, birleşme işlemini ise evliliğe benzetebiliriz.

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