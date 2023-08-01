İkinci Ribery vakası: Zaniolo

Takvimler 1 Ocak 2005’i gösteriyordu.

Galatasaray, çoğu kesim tarafından tanınmayan Fransız oyuncu Franck Ribery’yi transfer etmişti.

Yine aynı dönem Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe ise Nicolas Anelka’yı renklerine bağlamış, hatta sarı-lacivertliler Ribery transferini “Anelka’nın bonusu” diyerek alaya almışlardı.

Aradan geçen altı ayda, ismi tanınmayan Ribery sergilediği futbolla inanılmazı başarmış ve taraftarı kendisine hayran bırakmıştı.

Ve Anelka mı bonus, yoksa Ribery mi tartışmaları yaşanmıştı. Nitekim Ribery, Anelka’dan daha fazla takımına katkı sağlamıştı.

Sağlamıştı sağlamasına da sonra gelişen süreçte taraftar Ribery’nin Marsilya’ya adeta apar topar “kaçmasıyla” şoke olmuştu.

Aradan geçen 18 yılda Ribery olayının ikincisi yaşanmak üzere.

Galatasaray’da tıpkı Ribery gibi kısa sürede büyük işler yapan Zaniolo’nun yolu Cimbom’la ayrılıyor.

Son dakika bir değişiklik olmaz ise Nicolo Zaniolo artık Aston Villa’nın oyuncusu.

Ribery gittiğinde taraflı tarafsız herkes onun müthiş performansını izledi. Özellikle Galatasaray taraftarı bu durumu hâlâ kabullenmiş değil.

Şimdi Zaniolo gidiyor ve yine Galatasaray taraftarı tıpkı Ribery’de olduğu gibi iç geçirerek Zaniolo’yu izleyecek.

Not: Ribery ve Zaniolo’nun kısa Galatasaray kariyerindeki benzerlikler.

İki oyuncu da Fenerbahçe’ye gol attı. İki oyuncu da Galatasaray’da kupa kazandı.

Ribery hikayesi bitti şimdi sıra Zaniolo’da. Şu bir gerçek ki iki oyuncu da Galatasaray taraftarının gönlünde taht kurdu.