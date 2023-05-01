Bu takım şampiyon o-la-cak

Sözde “derbi” özde “derbicik” olan Beşiktaş maçını, Galatasaray kaybetti.

Maç sonu Beşiktaşlılar çok mutluydu, bu mutluluğun sebebi nedir diye araştırırken meğerse üçüncülüğü kutluyorlarmış.

Galatasaray şampiyonluk, Beşiktaş ise üçüncülük peşindeymiş.

Tabii, herkesin kulvarı, sıkleti farklı.

Uzun uzun “derbicik”i yazmaya da gerek yok.

Ben işin Galatasaray tarafına bakıyorum. Bir önceki yazımda da bahsetmiştim, “şampiyonluk yolu kolay değil” diye.

Bir yandan da Fenerbahçeliler şampiyon olacağız diye Twitter’da hashtag açmış.

Onları da anlamak güç, zamanında şampiyon olduklarını sanıp, sahaya girip “timsah yürüyüşü” yapan bunlar değil miydi?

Türkiye’nin en başarılı takımı, Avrupa’da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmiş Galatasaray’dan bahsediyoruz. Şampiyonluk bu kadar yakınken, tecrübesiyle Cimbom bu işi bitirir, şampiyon olur.

Şampiyon olur olmasına da asıl mesele takımdaki düşüş, düşüş demişken bazı futbolcuların yaptığı, artık alışkanlık haline gelen hatalar.

Evet, Muslera’dan bahsediyorum. Son haftalarda yapmış olduğu hatalar akıl alır gibi değil. Geçen sezon baskı altındaki merkez oyuncularına pas atarak Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu’yu da taraftarın önüne atan da Muslera’ydı.

Beşiktaş maçında da aynısını bu kez Sergio Oliviera’ya yaptı ve takım golü yedi.

Tamam Muslera’nın kredisi vardır, takıma çok şey kazandırmıştır evet fakat son haftalarda yapılan, tekrar eden hatalar da Muslera’ya yakışmıyor.

Okan hocaya da bir tavsiye ki mutlaka bu duruma müdahale edecektir. Kalan maçlarda Muslera’ya pas verilmesini ve Muslera’nın baskı altındaki ön kesiciye top iletmesini engellesin.

Hatta bu durumu Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner ağabey de Twitter üzerinden güzel bir şekilde yazmış. Kendisine katılmamak elde değil.