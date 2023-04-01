İBB’den Dayanışma Konserleri

Harbiye Açık Hava Tiyatrosu, 8-20 Nisan tarihlerinde dayanışma konserine ev sahipliği yapacak. Teoman’dan Göksel’e, Yalın’dan Gripin ve Rubato’ya kadar birçok ünlü isim ve grubun sahne alacağı, Arif Sağ ve Erdal Erzincan’ın konser vereceği etkinlik takviminin geliri, İBB İstanbul Vakfı’nın “Büyüt Hayallerini” projesine bağışlanacak. Etkinliklerden siz de bilet alarak, depremzede üniversiteli kız öğrencilerin eğitimlerine katkı sunabilirsiniz.

İstanbul’un en prestijli etkinlik mekânlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, geliri İstanbul Vakfı’na bağışlanacak destek konserlerine ve sahne şovlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ’nin ev sahipliğinde 8-20 Nisan tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek etkinlik serisinin bilet geliri İstanbul Vakfı’nın Büyüt Hayallerini projesine bağışlanacak.

Etkinlikten elde edilecek gelir, İstanbul’a gelen depremzede üniversiteli kız öğrencilere eğitim bursu olacak. Sizler de alacağınız biletlerle, kız çocuklarının hayallerini büyütmesine destek olabilirsiniz.

DAYANIŞMAYA ÜNLÜ AKINI

Teoman’dan Göksel’e, Yalın’dan Gripin ve Rubato’ya kadar birçok ünlü isim ve grubun sahne alacağı konserler ve sahne şovları saat 21.00’de başlayacak.

Sanatçı Arif Sağ ve Erdal Erzincan’ın yer alacağı Türküler Sevdamız konseri ile oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun sergilediği Bir Delinin Hatıra Defteri eseri de etkinliklere renk katacak.

Etkinlik Takvimi

8 Nisan Cumartesi – YALIN

9 Nisan Pazar – GÖKHAN ÇINAR

10 Nisan Pazartesi – REDD

11 Nisan Salı – TÜRKÜLER SEVDAMIZ ( Arif Sağ, Erdal Erzincan, Cengiz Özkan, Muharrem Temiz ve Tolga Sağ)

12 Nisan Çarşamba – GRİPİN

13 Nisan Perşembe – RUBATO ve MEHMET ERDEM

14 Nisan Cuma – TAN TAŞÇI

15 Nisan Cumartesi – TEOMAN

16 Nisan Pazar – HERKES TEK, DİRSEK TEMASI

18 Nisan Salı – BEST OF SOUNDTRACK, FERMAN AKGÜL

19 Nisan Çarşamba – GÖKSEL

20 Nisan Perşembe – ERDAL BEŞİKÇİOĞLU, BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ