ÇOCUKLAR OKUTULMALIDIR

Ne konuşursan konuş ne tartışırsan tartış fark etmez; her konuşulan, her tartışılan, gerçeklikten, nesnellikten ve de bilimsellikten çok uzak; akademik değeri olmayan, kişisel düşüncelerden ibaret, öylesine…

Toplumda kanıksanmış artık bu tarz konuşmalar, tartışmalar…

Kimsenin ayıpladığı, yanlış bulduğu; mezuniyetin, akademik unvanın, bilgin, birikimin ne dediği yok…

Kara cahil de olsan, ağız dolusu konuşmaya hakkın da yetkin de var…

Fikrin varsa, mesele yok…

Veri, grafik, analiz, istatistik, bilgi…

O da ne?

Okuyacak çocuk gelsin okula…

Okumayacak çocuk boşu boşuna gelmesin okula…

Çırak, kalfa, usta, işçi, garson neyse işte…

Atılsın hemen iş hayatına…

Bağıra, çağıra tüm çocukların okutulmaması gerektiğini anlatıyor.

Herkes, doktor, mühendis, öğretmen olacak da tarlayı kim sürecek, hayvana kim bakacak; marangoz kim olacak, arabayı kim tamir edecek; lokanta da pastane de müşteriye kim hizmet edecek; saç, sakal tıraşını kim yapacak…

Zekâ bir Allah vergisidir, her çocukta olmayabilir; zorla güzellik olmaz” diyor.

Dinliyoruz, ciddiyetle…

İyi de bu ülkede her çocuğuna, eğitim; mecburu ve parasız…

Zorunlu…

Adı üzerinde ilköğretim…

Tamirci, marangoz, elektrikçi, tezi, kuaför, mobilyacı; çiftçi, çoban, işçi, garson, aşçı…

Hiç fark etmez, hangi mesleği yapmak istiyorsa onun eğitimini alacak; hayata bir yerlerden başlayacak ama çocuk önce temel eğitimi yani ilköğretimi okuyacak…

Dünyanın her yerinde sistem böyle işler…

Neden okutulmasın çocuk ilkokulda, ortaokulda…

Bu acele niye…

İlköğretim; meslek öğrenmek için değil, yaşamı öğrenmek, dünyayı tanımak, ayakları üzerinde durabilmek, tek başına yürüyebilmek içindir.

Yeteneklerine göre eğitim sonraki meseledir.

Devletin görevi; her çocuğa ilköğretim hatta ortaöğretim düzeyinde eğitim vermektir.

Okulun ve eğitimcilerin görevi ise; sorunlu olan çocuğu okuldan uzaklaştırmak değil, sorunlu olan çocuğun sorunlarını çözmek, okula devamını sağlamak, okutmaktır.

Öğrencide sorun varsa, sorunun çözümü de vardır.

Çocukların yeri sanayi, işyeri, sokak değil okuldur.

Çocuklar okumalıdır…

Çocuklar okutulmalıdır…