Şeker Gübresi

Suni gübreler arasında yer alan şeker gübresiamonyum nitrattan hazırlanır. Kristalize yapısından dolayı şeker gübre olarak isimlendirilen amonyum sülfat gübresi içerisindeki bileşenler sayesinde bitkilerin kükürt ihtiyacını karşılar. Hem taban gübresi hem de üst gübreleme amaçlı kullanılır. İçinde azot amonyum şeklinde olduğundan topraktaki fosforun emilimini artırıcı etki yaratır. Uzun süreli kullanımlarda toprağın asit seviyesini yükselten gübre ph dengesini bozabilir. Bu nedenle miktar arttığından bu artış kadar kireçleme yapılmalı ve dikkatli davranılmalıdır.

Yalnızca gerçek topraklarda etkisini gösteren amonyum sülfat gübresi kireç ve alkali oranı yüksek topraklar için idealdir. Uygun özellikteki topraklarda kullanıldığında toprağın daha verimli olmasını sağlar. Özellikle azot gereksinimi fazla olan bitkilerin yetiştirilmesinde son derece etkilidir. Toprağın hızlı bir şekilde çözülmesini sağlayan gübre kurak bölgelerde daha sık kullanılır. Nem ile eridiğinden toprak türünü dikkatli seçmek gerekir. Kalıntı bırakmayan şeker gübresi damla sulama yapılan tarım alanlarında da uygulanabilir.

Şeker Gübresi Nedir?

Bilinçli şekilde kullanılması gereken şeker gübresi toprak düzenleyicisi olarak, azot takviyecisi ve gelişim hızlandırıcı gibi amaçlarla kullanılabilir. Yapısı itibariyle aslında toprak düzenleyici şeklinde tercih edilen gübre toprağın alkali değerinin azaltılmasında son derece etkilidir. Bitkilerin gelişimine elverişsiz olan topraklarda alkali derecesini düşüren gübre toprağın dengelenmesini sağlar.

Yüksek verim alabilmek adına bitkinin büyüme aşamasında verilmesi önerilir. Su ile temas halinde gübre eriyeceğinden ve buharlaşacağından zamanı iyi ayarlanmalıdır. Ekim dikim aşamasında gübrenin yarısı verilir, diğer yarısı ise büyüme atağının gerçekleştiği dönemde atılır. Bitkinin büyüme aşamalarına gübreyi uygun miktarlarda bölmek önemlidir. Gübrenin tamamını dikim aşamasında vermek verimin düşmesine neden olacaktır. Aksi halde bitki gübreden yeteri miktarda faydalanamayacaktır.

Şeker Gübresi Fiyatları Ve Kullanım Alanları

Meyvenin iriliğini ve sertliğini artıran şeker gübresi çiçeklenmeyi teşvik eder. Bitkileri sıcağa ve soğuğa karşı daha dayanıklı hale getirir. Hastalıklara ve strese karşı bitkinin korunmasını sağlar. Bu gibi faydaları elde edebilmek için doğal ve gerçek gübre almak gerekir. İdeal özelliklere sahip gübreler genellikle 50 kilogramlık çuvallarda satılır. Buna alternatif olarak bazı yerlerde on kilogramlık özel paketler de mevcuttur. Gübre fiyatları kilogram üzerinden hesaplanmakta olup miktar arttıkça mağazaya özel yüksek indirim oranları uygulanabilir. Toplu alımlarda genellikle daha uygun fiyatlar belirlenir.

Kullanım alanları incelendiğinde amonyum sülfat gübresi genel itibariyle asit karakterli olmayan bütün topraklarda kullanılabilir. Ağaç ve bitkisel üretimlerde toprakta üst gübre olarak uygulanabilir. Özellikle pirinç üretimi sırasında azotlu gübre olarak neredeyse tamamen şeker gübre tercih edilir. En çok kullanıldığı besinler arasında sarımsak, soğan, karnabahar, Aspir, kanola, haşhaş, havuç, turp, yer fıstığı, ay çiçeği, soya, bostan, zeytin, elma, armut ve ayva hariç meyve ağaçları yer alır.

Şeker Gübresi Çeşitleri

İçindeki bileşenler aynı olsa da şeker gübresi çeşitleri farklı renklere ayrılır. Hepsi toprakta aynı etkiye sahiptir. Özünde bulunan azot ve kükürt gübrenin renginin değişmesine neden olur. Bu haliyle bitkilerin toprakta bulunan fosforu daha iyi şekilde almasını sağlarlar. Her rengi çeltik tarımında yoğun şekilde kullanılan amonyum sülfat ekim sırasında daha çok tercih edilir. Sebze dikimlerinde on beş gün sonra ve bağlama arkasından, meyvelerde ise sonbaharda ve çiçeklenme öncesinde, tahıllarda ise ekim ve sapa kalkma zamanlarında atılır. Doğru zamanda ve doğru miktarda atılan gübre daima istenilen sonuçları verecektir. Ayva, armut ve elma ağaçlarında üst gübre olarak kullanımı uygun değildir. https://www.hortiturkey.com/yazilar/amonyum-sulfat-gubresi-nedir adresinde şeker gübresi başta olmak üzere tüm gübre türleri ile ilgili bilgilere ulaşılabilir.