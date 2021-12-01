TASARRUFZADE EKREM BEY

Tarihte ‘Tasarrufzade Ekrem Bey’ olarak anılan Ekrem Tasarruf, kaynaklarımızda adına nadiren rastlanan bir şahsiyettir. “Tasarrufhanem” adlı eseri olmasaydı, belki de kendisinden haberimiz olmayacaktı. Tasarrufhanem’den elimize geçen sayfalar, Tasarrufzade Ekrem Bey ve tasarrufları hakkında bizi aydınlatmaktadır. Burada size, bu muhteremden ve tasarruflarından kısaca söz etmek istiyorum.

Tasarrufzade Ekrem Bey, bir akşam yemeğinde altın dişini önündeki tabağın içine düşürür. Hemen, çatalıyla tabaktaki patates ve et parçaları arasında dişini arar; ancak bulamaz. Çünkü porsiyonlar haddinden fazla büyüktür. Tasarrufzade Ekrem Bey, “Baklava tepsisi gibi porsiyon olmaz! Porsiyonlarını acilen küçült Ekrem!” şeklinde kendine talimat verir. Ertesi gün de gereğini yerine getirir. Yemeklerini, kavanoz kapaklarında yemeğe başlar. Kısa sürede bunun faydasını görür. Adeta, Minik Serçe Sezen Aksu’ya döner. İyice küçülür yani. Bünye bu duruma alışınca eskiden kiloyla aldıklarını taneyle alır. Markete gider, beş adet zeytin ile elli gram beyaz peyniri bir cebine; bir adet domatesle bir adet hıyarı diğer cebine koyup çıkar mesela. Böylece poşetten tasarruf eder. Cebinde yumurta taşıyamadığı için, protein ihtiyacını evinin balkonunda beslediği tavuğun yumurtasından karşılar. Tabii, Meloş adını verdiği tavuğu gezdirme işi ona kalır. Meloş’u günde üç kez, yakında bulunan deprem toplanma alanına götürür. Bu arada kendisi de spor yapmış olur, ayrıca spor salonuna para vermez.

Üstten girmeyince alttan çıkar mı? Çıkmaz! Tasarrufzade Ekrem Bey, doğal olarak tuvalet kağıdında da tasarruf etmiş olur. Bu tasarruf tekniğiyle kaç bin ağacın kesilmesine engel olduğunu kendisi de bilmez.

Şimdi siz, kaybolan altın dişi merak ettiniz değil mi? Evet o diş, ertesi gün tuvalette ortaya çıkar. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Eli sıkışık olan Tasarrufzade Ekrem Bey, dosdoğru kuyumcunun yolunu tutar.

“Tuvalet” deyince şu hususa değinmek gerekir. Tasarrufzade Ekrem Bey dışarıdayken, yani gezip tozarken asla su içmez. Nasıl içsin? O zamanın parasıyla su 100 kuruşsa, WC ücreti 200 kuruştur. Bu, bütçede 300 kuruşluk bir delik demektir. Peki, Tasarrufzade Ekrem Bey çok sıkıştığında ne yapmıştır? Tabii, çalı çırpı aramıştır. Tasarrufzade Ekrem Bey’in çalı çırpı altına işediğini zannettiyseniz yanıldınız. Tasarrufzade Ekrem Bey, bu sıkıntısını yanında taşıdığı boş bir pet şişeyle halletmiştir.

Tasarrufzade Ekrem Bey, İstanbul’un kara kışlarında tezekle ısınanlara yönelik ikazlarıyla dikkat çeker. Tasarrufhanem” adlı eserindeki sözleri, “Fakir tezek yaksa, ya moka zam yaparlar ya da ineğin şeyine sayaç takarlar” şeklinde günümüz Türkçesine çevrilmiştir. Bu ikazdan sonra kombi yakmaya yeltenenler, kabaran doğalgaz faturaları yüzünden bunda başarılı olamazlar. Tasarrufzade Ekrem Bey yine boş durmaz ve ‘Hohlama Tekniği’ ile ısınmayı bulur. “Birbirinizin hassas yerlerine hohlamayın” demediği için, hohlama tekniği yarardan çok zarar verir. Tasarrufzade Ekrem Bey’de çare tükenir mi? Bir yatağa birden fazla kişinin yatmasını önerir. Peki, yalnız yaşayanlar n’apacak? Komşusunu mu çağıracak? Tasarrufhanem’de, bu soruların cevabı yoktur. Sudan tasarruf etmek için altı ayda bir yıkanan Tasarrufzade Ekrem Bey’i, hiç kimse yatağına almaz. Tasarrufzade Ekrem Bey ısının eksiye düştüğü gecelerde, ayrılmaya karar verdiği eşine gider ve “Şu kış geçsin, ayrılmayı yaza düşünürüz sevgilim” demek zorunda kalır.

Tasarrufzade Ekrem Bey, tasarruf konusunda asla taviz vermez. Öyle ki, bir arkadaşının “İçkide tasarruf olmaz” görüşüne şiddetle karşı çıkar. İçkide tasarruf olabileceğini kanıtlamak amacıyla, evinin mahzeninde içki üretir. Ürettiği içkinin kalite kontrolünü de kendisi yapar. Ancak sonrası hakkında, bir bilgimiz yoktur. Muhtemelen, Tasarrufzade Ekrem Bey kalite kontrolü yaptıktan sonra hakkın rahmetine kavuşmuştur.

“Tasarrufhanem”den elde ettiğim bilgiler bu kadar. Umarım, tarihin tozlu sayfalarında unutulmuş gerçekleri ortaya çıkartarak günümüze ışık tutmuşumdur.