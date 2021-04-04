Diş Tedavileri Nelerdir?

Ağız ve diş sağlığı hem estetik hem de vücudumuzun genel sağlığı açısından oldukça önemlidir. Ağız ve dişlerimizde oluşabilecek hastalıkların tedavileri konusunda başarılı ve profesyonel hizmet sunan Bartın Diş Hekimi Gökhan Güneş, prensip olarak bütün diş hekimlerinin öncelikli amacının dişi korumak ve sağlamlaştırmak olduğunu, diş çekiminin en son aşama olarak kullanıldığı ifade etmektedir. Öncelik diş ve ağız fonksiyonlarını korumak ve sağlıklı olmasını sağlamaktır. Yeni çıkan son teknoloji yöntemler sayesinde hasar alan veya zarar gören dişler daha kolay korunabilmektedir. Bartın diş doktoru Gökhan Güneş genel olarak kullanılan güncel diş tedavileri hakkında bilinmesi gereken konuları aşağıdaki şekilde özetlemektedir.

Diş Dolgusu

Diş dolgusu zarar gören dişleri kurtarmak için sıklıkla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Diş dolgusu ile çürüyen dişler dolgu veya başka bir yöntem ile tedavi edilmezse çürüme devam eder ve kişinin dişini kaybetmesine neden olabilir. Bartın diş kliniğinde diş dolgusu için diş ile aynı renkte olan dolgu malzemeleri tercih edilir. Bu sayede estetik görüntü korunmuş olur. Eğer gerekli olursa diş kaplama işlemi yapılabilir. Bunun için farklı diş kaplama teknikleri kullanılmaktadır.

Kanal Tedavisi

Kanal tedavisi hastaların ağızlarındaki diş çürüklerinin çok ilerlediği zaman kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu durumda çürük diş köküne karar inmektedir. Bu durumda bile kanal tedavisi ile diş kaybı önlenebilir. Kanal tedavisi işleminde ilk olarak dişin çürük kısımları temizlenir. Diş kökünde iltihap varsa tedavisi yapılır. Son aşamada kanal tedavisi uygulanır ve kişinin çürüyen dişini uzun yıllar kullanması sağlanır.

İmplant Tedavisi

Hastaların yaşadıkları diş kayıpları ağızda ve dolayısıyla yüzde estetik görüntü sorunu oluşturmaktadır. Diş eksikliği ile birlikte beslenme de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle eksik dişlerle doğru beslenmek zor olacağı gibi estetik kaygılardan dolayı kişinin öz güven kaygısı da oluşacaktır. Bu hastalar için eksik dişlerin yerine koyulduğu implant tedavisi kesinlikle doğru bir tercih olacaktır. Hastalar eksik diş sorunlarına implant tedavisi ile kalıcı çözüm bulabilirler.

Diş Beyazlatma

Diş beyazlatma tedavisinin oldukça yoğun yapılan diş hekimliği tedavilerindendir. Estetik diş hekimliği uygulama alanlarından biri olan diş beyazlatma uygulaması diş taşı temizliği ile sıklıkla karıştırılmaktadır. Diş taşı temizleme, başka bir ifade ile tartar temizleme, diş beyazlatma kapsamında yapılan uygulama olmasına rağmen birbirlerinden farklıdır. Diş beyazlatma ile dişin doğal rengine kavuşmasından ziyade doğal diş renginin birkaç ton açılmasını hedeflenir. Diş taşı temizliğinde ise dişin üzerinde oluşan sert yapının diş yüzeyinden uzaklaştırılması amaçlanır. Diş beyazlatma tedavisinde eğer varsa ilk olarak dişlerdeki tartar oluşumları temizlenir sonra diş beyazlatma uygulamasına geçilir.

Gülüş Tasarımı ve Estetik Diş Hekimliği

Estetik diş hekimliği kapsamında yapılan gülüş tasarımı, dişlerin ağız, dudak ve yüz ile uyumlu görünmesini sağlayan tedaviler bütünüdür. Gülüş tasarımı estetik diş hekimleri tarafından başarı ile uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Gülüş Tasarımı Nasıl Yapılır?

Gülüş tasarımı çoklu tedavilerin bir bütünüdür. Kişinin diş rengi, boyutu, dişetlerinin görünümü gibi bütün unsurlar dikkate alınır ve tedavi planlanır. Eğer kişide diş eksikliği varsa bu dişlerin yerine konması için implant tedavisinin yapılması, dişe estetik bir görünüm sağlamak içinse için zirkonyum diş tedavisinin yapılması da gerekebilir.

Kişinin ağız ve dişlerindeki temel sorunlar teşhis edildikten sonra kişinin estetik beklentilerine bağlı olarak gülüş tasarımı planlanır. Kişinin beklentileri ve talepleri doğrultusunda gülüş tasarımı için hangi tedavilerin uygulanacağı belirlendikten sonra tedaviye başlanır. Bartın gülüş tasarımı uygulamaları kapsamında yapılan tedaviler şu şekilde listelenebilir.

Diş taşı temizleme, Diş beyazlatma, Kanal tedavisi, Dolgu tedavisi İmplant tedavisi, Zirkonyum kaplama, Diş eti hastalıklarının tedavisi,

Bu tedavilere ek olarak hastanın ihtiyaçlarına göre farklı tedavilerin de uygulanması gerekebilir. Örnek vermek gerekirse hastada diş çapraşıklıkları varsa ortodonti tedavisi gerekebilir.

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