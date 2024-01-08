RTÜK kararını verdi! Kızıl Goncalar yayından kaldırıldı!

Son dakika Kızıl Goncalar dizisi yayından kaldırıldı! Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Kızıl Goncalar dizisinden kötü haber geldi. RTÜK kararını verdi.

Son dakika Kızıl Goncalar yayından kaldırıldı!

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Bu akşam tanıtımı ve fragmanı dönen Kızıl Goncalar dizisi RTÜK kararını verdi. Bir üst mahkeme cevabını yayından saatler önce verdi. Kızıl Goncalar 8 Ocak pazartesi günü ekranlara gelen bölümde son dakika yayından kaldırıldı.

Belgesel yayınlama cezası!

Kızıl Goncalar yeni bölüm saatince cezası belli oldu. Kızıl Goncalar dizisi yeni bölümü yayınlamama cezası aldı. Son dakika olarak Kızıl Goncalar dizisi yerine RTÜK’ün ekranalara vereceği belgesel yayınlanacak.

Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?

FOX TV sevilen dizisi Kızıl Goncalar yeni bölümü 15 Ocak pazartesi yayınlanacak. 2 bölüm yayın dondurma cezası olan Kızıl Goncalar 1 Ocak ve 8 Ocak tarihlerinde cezasını çekmiş oldu. Kızıl Goncalar dizisi yeni bölümü 15 Ocak pazartesi günü yayınlanacak.

Kızıl Goncalar bu akşam var mı?

FOX TV sevilen dizisi Kızıl Goncalar bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak. Kızıl Goncalar FOX TV yayın akışından çıkartıldı. FOX TV aldığı cezası nedeniyle Kızıl Goncalar bu akşam yayınlanmayacak. Kızıl Goncalar 8 Ocak pazartesi yeni bölümü yok.