Tükoder, Asgari ücretli açlığa mahkum edilmektedir

TÜKODER Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Yeni asgari ücret, milyonlarca çalışan ve aileleri için derin bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu artış, artan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon oranları ve temel gıda ile barınma maliyetlerindeki büyük artış karşısında tamamen yetersiz kalmış, asgari ücretli açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Açlık sınırı kadar asgari ücret ilan edilmesini anlamak mümkün değildir. 22.104 lira ile emekçi sahipsiz kalmış, sermaye desteklenmiştir.
Asgari ücret, yalnızca bir ücret değil; insan onuruna yakışır bir yaşamın sağlanması için temel bir haktır. Ancak, açıklanan bu düşük ücretle, halkımızın en temel ihtiyaçlarını bile karşılaması mümkün görünmemektedir. Gıda, barınma, sağlık, eğitim ve enerji gibi en temel gereksinimlere ulaşmanın bu koşullarda imkânsız hale gelmesi, evrensel bir hak olan “temel ihtiyaçların karşılanma hakkı”nı da ihlal etmektedir.
Bugün elektrik, su, doğalgaz faturaları, kira ve gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar göz önüne alındığında, açıklanan asgari ücret, yalnızca çalışanları değil, toplumun genelini yoksulluğa sürüklemektedir. Bu durum, sadece bireysel refahı değil, sosyal dengeyi ve toplumsal barışı da ciddi şekilde tehdit etmektedir.
Bu nedenle; Asgari ücretin, enflasyon oranı ve yoksulluk sınırı dikkate alınarak belirlenmesi, tüketicinin alım gücü ve yaşam kalitesinin artırılması, insanca yaşam hakkının korunması için zorunludur.
Devletin kamu alacaklarını yeniden değerleme oranına göre artırırken, çalışanların ve emeklilerin gelirlerini bu oranın altında bırakması, tüketicilerin alım gücünü daha da düşürmektedir. Bu durum, halkın borçlanma oranlarını artırmakta, temel ihtiyaçlara erişimi zorlaştırmakta ve ekonomik eşitsizliği derinleştirmektedir. Vergi ve harçlar gibi devlet gelirlerinde enflasyon artış oranları dikkate alınarak yapılan zamlar, çalışanlar ve emekliler için de enflasyonun üzerinde belirlenecek oranlarda gelir artışı ile dengelenmelidir. Aksi halde bu, tüketicilere yüklenen bir cezadan farksızdır.
Tüketicilerin enflasyon karşısında korunması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi, sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir.
Tüm yetkililere sesleniyoruz: Vergide, maaşta ve emeklilikte adalet istiyoruz!
TÜKODER olarak, toplumun en temel hakkı olan “onurlu bir yaşam sürdürme hakkı”nın ihlal edilmesine karşı çıkıyoruz. İktidarı ve ilgili kurumları, halkın sesine kulak vermeye, açlık ve yoksulluğun daha da derinleşmesini engellemek için acil önlemler almaya çağırıyoruz.
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