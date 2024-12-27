İstiklâl Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy Kadıköy’de anıldı

İstiklâl Marşımızın yazarı ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ebediyete irtihalinin 88. Yıl dönümünü münasebetiyle Kadıköy Fenerbahçe Anadolu Lisesi’nde anma programı gerçekleştirildi.

Anma programında, Kadıköy İlçe Kaymakamı Muhittin Pamuk, İlçe Millî Eğitim Müdürü Tahir Uygur, ilçe protokolü, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan programda, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan biyografik bir sunum yapıldı. Şairin kabri ziyaretinden alınan görüntüler ve hayatına dair anekdotların paylaşıldığı sunum, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Etkinlik, Mehmet Akif Ersoy’un “Küfe” adlı şiirinin dramatizasyonuyla devam etti. Duygusal atmosferin doruğa ulaştığı bu bölümün ardından, müzik dinletisi ve İstiklâl Marşı’nın 10 kıtasının sunumu gerçekleştirildi.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İstiklâl Marşı’nı Güzel Okuma Şiir Yarışması”nda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programın sonunda katılımcılar, Mehmet Akif Ersoy’un anısına hazırlanan “Âkif Resim Sergisi”ni ziyaret etti. Şairin eşsiz mirasını bir kez daha gönüllere taşıyan bu anlamlı etkinlik, izleyenler için unutulmaz bir gün oldu.