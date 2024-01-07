Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 26 ildeki Belediye Başkan Adayını açıkladı. AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. “Yeniden İstanbul, yeniden AK Parti” sloganıyla düzenlenen törende konuşan Erdoğan, “El ele vererek İstanbul’u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Geride bıraktığımız 5 senede şunu gördük. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen, sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdir. İstanbul’a hizmet için önce bu şehre aşık olacaksınız. Sonra kendinizi İstanbullulara adayacaksınız. Diğer türlü geri gitme, durma, duraklama ve çökme kaçınılmazdır. İstanbul’un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görebiliyoruz. Biraz sonra ismini paylaşacağımız adayımızla layık olduğu şehreminine yeniden kavuşmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.