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Kadıköy’de Kalamış Buzz Fest start için geri sayıyor

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Kadıköy’de Kalamış Buzz Fest start için geri sayıyor

Kadıköy Belediyesi tarafından her yıl kış aylarında geleneksel olarak gerçekleştirilen Kalamış Buzz Fest başlıyor.

Kışın tadını çıkarmak isteyenler buz pateni pistinde, birbirinden renkli standlarda Kadıköy’de soğuk havayı sıcacık bir atmosfere dönüştüren bu kış karnavalına herkes davetli!

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Kalamış Buzz Fest etkinliği 25 Aralık – 02 Mart 2024 tarihleri arasında Kalamış Atatürk parkında Kadıköy Kış Karnavalı olarak keyifli dakikalar yaşayacak.

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