Kadıköy’de Kalamış Buzz Fest start için geri sayıyor

Kadıköy Belediyesi tarafından her yıl kış aylarında geleneksel olarak gerçekleştirilen Kalamış Buzz Fest başlıyor.
Kışın tadını çıkarmak isteyenler buz pateni pistinde, birbirinden renkli standlarda Kadıköy’de soğuk havayı sıcacık bir atmosfere dönüştüren bu kış karnavalına herkes davetli!
Kalamış Buzz Fest etkinliği 25 Aralık – 02 Mart 2024 tarihleri arasında Kalamış Atatürk parkında Kadıköy Kış Karnavalı olarak keyifli dakikalar yaşayacak.
İlgili Haberler
Venüs Sanat Galerisi tarafından geleneksel hale gelen “KIŞ TEMALI KARMA RESİM SERGİSİ 11 ” Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk ve davetlilerin katılımıyla açıldı. Sergi açılışına Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, Emekli Valilerden Dr. Süleyman Oğuz, Göztepe Mahallesi Muhtarı Ceren Sille ve çok sayıda sanatsever katıldı. İLGİLİ HABER KIŞ TEMALI KARMA RESİM SERGİSİ 11 ” sanatseverler ile buluşuyor. […]
İDOB’un Doğadan İlham Alan Büyülü Yeni Yıl Konseri, Atatürk Kültür Merkezi’nde… İstanbul Devlet Opera ve Balesi bu seneki yeni yıl konseri ile, mevsimlerin döngüsüne ve yaşamın yenilenmesine olan özlemi en güzel şekilde sahneye taşıyor. İLGİLİ HABER AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı 28 Aralık 2024 akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nun görkemli atmosferinde […]
Evlilik tekliflerinin vazgeçilmez simgesi olan tektaş yüzükler, 2025 yılında yeni tasarım ve stilleriyle modaseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Klasik ve modern çizgilerin bir araya geldiği bu yılın trendleri, hem zarafeti hem de kişiselliği ön plana çıkarıyor. İşte 2025 yılında öne çıkan tektaş yüzük trendleri: Modern Minimalizm: Bu yıl, sadelik ve incelik ön planda. İnce bantlı […]
İstanbul Devlet Opera ve Balesi ‘nin sahnelediği “Deli Dolu” opereti geçtiğimiz akşam Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde, Türkiye’nin en önemli müteşebbislerinden Süreyya İlmen Paşa anısına ithafen sahnelendi. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bağışçısı olan ve girişimciliğinin yanı sıra, sosyal ve yardımsever kişiliği ile İstanbul Anadolu Yakası’na getirdiği birçok yeniliğin temsilcisi olan […]