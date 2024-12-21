Barış Manço’nun Kurtalan Ekspres grubunun üyelerinden Rec Rocero yepyeni albümüyle 2025’de tüm dijitallerde yayında!

Kurtalan Ekspres Rec Rocero’dan masal gibi klip ve yepyeni single!

Barış Manço’nun, 1972 yılında uzun yıllar birlikte çalışacağı Kurtalan Ekspres adlı grubu kurup yalnızca ezgi ve üslup açısından değil, sözlere ve konulara kadar tümüyle halk kültürümüzün öğelerini içeren parçalar yaptığı ekibin önemli müzisyenlerinden, Barış Manço’nun sahnede Rec Rocero diye seslendiği ve tanıttığı Recep Işık, ustası Barış Manço’nun izinden ayrılmayıp yepyeni single’ı “Anla” şarkısı ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Kurtalan Ekspres üyesi ve Manço’nun vokalistliğini yapan Paula van der Valk ile evli olan Rec Rocero, 2019 yılında dünyayı etkisi altına alan Covid salgını esnasında eşini kaybettikten sonra müzik çalışmalarına yeniden hız verdi. Eşinin vefatı esnasında kaleme aldığı “Elvada” bestesiyle müzik dünyasına solo single’ı ile giriş yapan sanatçı, geçtiğimiz yıllarda sırasıyla Özlüyorum, Sen Aşksın, Kral Çıplak ve diğer single çalışmalarını Türkiye’de Türk müzisyenlerle buluşturdu.

Şimdi ise Işık, sözü ve müziği kendisine ait olan son single çalışması “Anla” bestesini uzun yıllardır yaşadığı Hollanda’da hazırladı. Hollanda’nın ünlü müzisyenlerinin eşlik ettiği şarkının klibini ise Hollanda’nın masal köyü Giethorn da çekti. Yönetmenliğini Wim Adam’ın üstlendiği klibin çekimlerinde sanatçıya Avrupa kanallarında moderatörlük yapan aynı zamanda Sosyal eğitimci olarak da Almanya’da çalışmalarını sürdüren Aysun Polat ve Rec Rocero’nun kızı İzay Işık eşlik etti.

Son single’ı ile ilgili görüşlerini sorduğumuz Rec Rocero “Bu kez bestemi Hollanda stüdyolarında kayıt yaptım. Yine Hollanda’nın tanınmış popüler müzisyenleriyle kayıtları tamamladım, parçamda tam bir Avrupa havasını tamamlaması için klibimi ünlü bir yapımcı olan Wim Adam yaptırdım ve çekimleri ise Hollandanın masal köyü Giethorn da yaptım.

Klipte oynaması için Avrupa’nın tanınmış yüzü Aysun Polat’a teklif götürdüm. Çekimler çok zevkli geçti, müzikle uyum içinde oldu. Profesyonel bir ekiple çalıştım. Daha önceki çekimler gibi yeni yıla yeni bir başlangıç olacak. Herkese keyifli dinlemeler diliyorum” açıklamasını yaptı.