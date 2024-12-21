สล็อต

betflix

Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Anasayfa Manşetler Gizlilik Politikası Künye İletişim
Kadıköy Gazetesi
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel Manşet

Kurtalan Ekspres Rec Rocero’dan masal gibi klip ve yepyeni single!

Yayınlanma:
ABONE OL
Kurtalan Ekspres Rec Rocero’dan masal gibi klip ve yepyeni single!
Barış Manço’nun Kurtalan Ekspres grubunun üyelerinden Rec Rocero yepyeni albümüyle 2025’de tüm dijitallerde yayında!
Kurtalan Ekspres Rec Rocero’dan masal gibi klip ve yepyeni single!
Barış Manço’nun, 1972 yılında uzun yıllar birlikte çalışacağı Kurtalan Ekspres adlı grubu kurup yalnızca ezgi ve üslup açısından değil, sözlere ve konulara kadar tümüyle halk kültürümüzün öğelerini içeren parçalar yaptığı ekibin önemli müzisyenlerinden, Barış Manço’nun sahnede Rec Rocero diye seslendiği ve tanıttığı Recep Işık, ustası Barış Manço’nun izinden ayrılmayıp yepyeni single’ı “Anla” şarkısı ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.
Kurtalan Ekspres üyesi ve Manço’nun vokalistliğini yapan Paula van der Valk ile evli olan Rec Rocero, 2019 yılında dünyayı etkisi altına alan Covid salgını esnasında eşini kaybettikten sonra müzik çalışmalarına yeniden hız verdi. Eşinin vefatı esnasında kaleme aldığı “Elvada” bestesiyle müzik dünyasına solo single’ı ile giriş yapan sanatçı, geçtiğimiz yıllarda sırasıyla Özlüyorum, Sen Aşksın, Kral Çıplak ve diğer single çalışmalarını Türkiye’de Türk müzisyenlerle buluşturdu.
Şimdi ise Işık, sözü ve müziği kendisine ait olan son single çalışması “Anla” bestesini uzun yıllardır yaşadığı Hollanda’da hazırladı. Hollanda’nın ünlü müzisyenlerinin eşlik ettiği şarkının klibini ise Hollanda’nın masal köyü Giethorn da çekti. Yönetmenliğini Wim Adam’ın üstlendiği klibin çekimlerinde sanatçıya Avrupa kanallarında moderatörlük yapan aynı zamanda Sosyal eğitimci olarak da Almanya’da çalışmalarını sürdüren Aysun Polat ve Rec Rocero’nun kızı İzay Işık eşlik etti.
Son single’ı ile ilgili görüşlerini sorduğumuz Rec Rocero “Bu kez bestemi Hollanda stüdyolarında kayıt yaptım. Yine Hollanda’nın tanınmış popüler müzisyenleriyle kayıtları tamamladım, parçamda tam bir Avrupa havasını tamamlaması için klibimi ünlü bir yapımcı olan Wim Adam yaptırdım ve çekimleri ise Hollandanın masal köyü Giethorn da yaptım.
Klipte oynaması için Avrupa’nın tanınmış yüzü Aysun Polat’a teklif götürdüm. Çekimler çok zevkli geçti, müzikle uyum içinde oldu. Profesyonel bir ekiple çalıştım. Daha önceki çekimler gibi yeni yıla yeni bir başlangıç olacak. Herkese keyifli dinlemeler diliyorum” açıklamasını yaptı.

barış manço
klip ve
Kurtalan Ekspres
masal gibi
Rec Rocero’dan
yepyeni single

İlgili Haberler

İDOB’un Doğadan İlham Alan Büyülü Yeni Yıl Konseri
Büyükşehir
21 Aralık 2024
İDOB’un Doğadan İlham Alan Büyülü Yeni Yıl Konseri

İDOB’un Doğadan İlham Alan Büyülü Yeni Yıl Konseri, Atatürk Kültür Merkezi’nde… İstanbul Devlet Opera ve Balesi bu seneki yeni yıl konseri ile, mevsimlerin döngüsüne ve yaşamın yenilenmesine olan özlemi en güzel şekilde sahneye taşıyor. İLGİLİ HABER AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı 28 Aralık 2024 akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nun görkemli atmosferinde […]

“Deli Dolu” Opereti, Süreyya İlmen Paşa Anısına Sahnelendi
Basında Kadıköy
16 Aralık 2024
“Deli Dolu” Opereti, Süreyya İlmen Paşa Anısına Sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi ‘nin sahnelediği “Deli Dolu” opereti geçtiğimiz akşam Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde, Türkiye’nin en önemli müteşebbislerinden Süreyya İlmen Paşa anısına ithafen sahnelendi. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bağışçısı olan ve  girişimciliğinin yanı sıra, sosyal ve yardımsever kişiliği ile İstanbul Anadolu Yakası’na getirdiği birçok yeniliğin temsilcisi olan […]

KIŞ TEMALI KARMA RESİM SERGİSİ 11 ” sanatseverler ile buluşuyor.
Basında Kadıköy
16 Aralık 2024
KIŞ TEMALI KARMA RESİM SERGİSİ 11 ” sanatseverler ile buluşuyor.

İçinizi üşütecek en güzel kış manzaraları 11’inci kez VENÜS Sanat Galerisi’nde… Venüs Sanat Galerisi tarafından geleneksel hale gelen  “KIŞ TEMALI KARMA RESİM SERGİSİ 11 ”  sanatseverler ile buluşuyor. İLGİLİ HABER BAK KADIKÖY Ağır Seviye Arama Kurtarma Akreditasyonu Tam Yetkisi Aldı Kış mevsimi her ne kadar hüznün mevsimi olarak anılsa da yenilenmenin, yeniden doğuşun mevsimidir. Eski […]

İNSAN HAKLARI İLE İNSANDIR! HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ!
Genel
10 Aralık 2024
İNSAN HAKLARI İLE İNSANDIR! HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ!

İnsan hakları, insan olmanın temelidir. Hakları gasp edilen, adaletsizlikle karşı karşıya bırakılan bireyler, insan onuruna yakışır bir yaşamdan mahrum kalır. Bu nedenle “İnsan Hakları ile İnsandır” diyoruz. Herkesin eşit, onurlu ve güvenli bir yaşam sürdürmesi ancak haklarının korunmasıyla mümkündür. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bireylerin doğuştan gelen haklarını güvence altına alır. […]

2025 Yılı Tektaş Yüzük Trendleri

2025 Yılı Tektaş Yüzük Trendleri

HER ÇOCUK BAŞARIR!

HER ÇOCUK BAŞARIR!

Hüseyin Yücel mi Serdal Adalı mı?

Hüseyin Yücel mi Serdal Adalı mı?

SURİYE…

SURİYE…

Erzurumlular Vakfı’nda Kadim Şehirden Medeniyetlere Uzanan Hat Sanatı Sergisi

Erzurumlular Vakfı’nda Kadim Şehirden Medeniyetlere Uzanan Hat Sanatı Sergisi