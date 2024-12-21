Kurtalan Ekspres Rec Rocero’dan masal gibi klip ve yepyeni single!

İlgili Haberler
İDOB’un Doğadan İlham Alan Büyülü Yeni Yıl Konseri, Atatürk Kültür Merkezi’nde… İstanbul Devlet Opera ve Balesi bu seneki yeni yıl konseri ile, mevsimlerin döngüsüne ve yaşamın yenilenmesine olan özlemi en güzel şekilde sahneye taşıyor. İLGİLİ HABER AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı 28 Aralık 2024 akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nun görkemli atmosferinde […]
İstanbul Devlet Opera ve Balesi ‘nin sahnelediği “Deli Dolu” opereti geçtiğimiz akşam Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde, Türkiye’nin en önemli müteşebbislerinden Süreyya İlmen Paşa anısına ithafen sahnelendi. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bağışçısı olan ve girişimciliğinin yanı sıra, sosyal ve yardımsever kişiliği ile İstanbul Anadolu Yakası’na getirdiği birçok yeniliğin temsilcisi olan […]
İçinizi üşütecek en güzel kış manzaraları 11’inci kez VENÜS Sanat Galerisi’nde… Venüs Sanat Galerisi tarafından geleneksel hale gelen “KIŞ TEMALI KARMA RESİM SERGİSİ 11 ” sanatseverler ile buluşuyor. İLGİLİ HABER BAK KADIKÖY Ağır Seviye Arama Kurtarma Akreditasyonu Tam Yetkisi Aldı Kış mevsimi her ne kadar hüznün mevsimi olarak anılsa da yenilenmenin, yeniden doğuşun mevsimidir. Eski […]
İnsan hakları, insan olmanın temelidir. Hakları gasp edilen, adaletsizlikle karşı karşıya bırakılan bireyler, insan onuruna yakışır bir yaşamdan mahrum kalır. Bu nedenle “İnsan Hakları ile İnsandır” diyoruz. Herkesin eşit, onurlu ve güvenli bir yaşam sürdürmesi ancak haklarının korunmasıyla mümkündür. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bireylerin doğuştan gelen haklarını güvence altına alır. […]