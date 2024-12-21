İDOB’un Doğadan İlham Alan Büyülü Yeni Yıl Konseri, Atatürk Kültür Merkezi’nde…
İstanbul Devlet Opera ve Balesi bu seneki yeni yıl konseri ile, mevsimlerin döngüsüne ve yaşamın yenilenmesine olan özlemi en güzel şekilde sahneye taşıyor.
28 Aralık 2024 akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nun görkemli atmosferinde gerçekleşecek olan Yeni Yıl Konseri, eski Türklerin Nardugan Bayramı’ndan ilham alıyor. Doğanın döngüsünü ve yeni başlangıçların coşkusunu kutlamak için oluşturulan bu göz alıcı konser programı, sanatseverlere alışılmış bir gece değil, unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor!
Doğaya duyulan saygıyı, yılbaşının yenilenme heyecanıyla harmanlanmasından alınan ilhamla, müzik ve dansın kusursuz uyumunu sahneye taşıyarak geçmişi onurlandırırken geleceğe umutla bakmaya davet ediyor sanatseverleri.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestrası, korosu, solistleri, bale sanatçıları ve ‘MDTistanbul’ projesi dansçılarının sahnede olacağı ve duygulara dokunacak olan gecede, dünya repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve tanınmış marşlar, polkalar seslendirilecek.
Müzik ve dans dolu Yeni Yıl Konseri programında J.Strauss, D.Şostakoviç, A.Vivaldi, A.Haçaturyan, G.Bizet, C.Gardel, B.Smetana, L. Delibes, A.Borodin, G.Puccini, E.Kálmán ve U.Cemal Erkin gibi ölümsüz bestecilerin birbirinden farklı tatlardaki eserlerinden seçkiler icra edilecek.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği konserin koro şefi Volkan Akkoç. Bale koreografisi Uğur Seyrek, MDTistanbul koreografisi Tuğçe Göncü, Emre Karaca, ışık tasarımı Taner Aydın imzalı.
Konserde solistler Özgecan Gençer, Nesrin Gönüldağ, Mert Süngü, Nazlı Deniz Süren; solist dansçılar İlke Kodal, Çağatay Özmen, Deniz Kılınç Tunçeli, Olcay Tunçeli, Berfu Elmas, Batur Büklü, Gizem Atik Tuncay, Mehmet Nuri Arkan ve “MDTistanbul” Projesi Dansçıları sahnede olacaklar.
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