Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş vefat etti

Çocuk 05 Nisan 2024

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından yine Türk ve dünya çocuklarının bir araya geleceği bir etkinlikle kutlanıyor! 19-25 Nisan 2024 tarihleri arasında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, dünya genelinde 16 ülkeden çocuk halk dansları topluluğunu İstanbul’da ağırlayacak. Şehrin 11 farklı […]