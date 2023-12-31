Son dakika HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş vefat etti.
2022 yılında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldıran Tahir Demirtaş, vefat etti. Edirne’den Diyarbakır’a götürülen Selahattin Demirtaş babasıyla görüşmüştü.
Halen tutuklu olan eski HDP başkanı Selahattin Demirataş’ın cenazeye katılmasına izin verilip verilmeyeceği merak ediliyor.
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