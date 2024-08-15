Akaryakıt Fiyatlarına Yine Zam geldi

15 Ağustos perşembe tarihi itibari ile Türkiye genelindeki akaryakıt fiyatları güncellendi. İşte son dakika haber detayları…

15 Ağustos perşembe gününden sonra Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına güncelleme geldi. Brent petrol fiyatlarının dalgalanması ile birlikte benzin ve motorin fiyatlarına önemli zamlar yapıldı. Temmuz ayında beklenen büyük artış sonrasında son olarak ÖYV zammı da akaryakıt fiyatlarına yansıdı. İstanbul 14 Ağustos itibari ile akaryakıt fiyatları şu fiyatlara yükseldi;

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 43,48 TL, Motorin: 43,67 TL, LPG: 22,80 TL.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 43,61 TL, Motorin: 43,74 TL, LPG: 22,93 TL.

Ankara ve İzmir’deki Son Fiyat Durumu

Ankara’da akaryakıt fiyat listesi şu şekilde;

Benzin: 44,10 TL, Motorin: 44,28 TL, LPG: 23,10 TL.

İzmir akaryakıt fiyatları ise şu şekilde;

Benzin: 44,55 TL, Motorin: 44,80 TL, LPG: 23,22 TL.

Diğer bazı illerdeki akaryakıt fiyatları ise şu şekilde;

Antalya litre benzin fiyatı: 45,76 TL, Adana litre benzin fiyatı: 45,70 TL, Diyarbakır litre benzin fiyatı: 45,94 TL, Trabzon litre benzin fiyatı: 45,66 TL.

Son zamanlarda Brent petrol fiyatlarının artması ile birlikte akaryakıt fiyatlarına art arda zamlar yapılmıştı. Kurban Bayramı öncesinde yapılan büyük zam sonrasında da artışlar devam etmişti. Benzin ve motorin litre fiyatlarına sırası ile 2 lira 21 kuruş ve 2 lira 7 kuruş zam yapılmıştı. Ayrıca Ağustos 9 tarihinde her iki ürüne de 10 kuruş ek zam getirilmişti.

Brent petrolün 78 dolara gerilemesine rağmen akaryakıt fiyatlarındaki yüksekliğin devam etmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarının ve döviz kurunun da etkisi ile birlikte Türkiye’deki akaryakıt maliyetlerinde büyük dalgalanmalar yaşanabilir.

Güncel akaryakıt fiyatlarını takip etmek ve fiyat değişikliklerinden haberdar olmak için sık sık petrol ve enerji haberleri okumanız sizin için daha sağlıklı olacaktır.

Akaryakıt Fiyatları Cepleri Zorluyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki büyük değişimler yakıt fiyatlarının etkilenmesine neden oldu. Benzin fiyatına yapılan 85 kuruşluk zam sonrasında litre fiyatı 44 TL’yi geçti.

Benzine 1 lire 73 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Art arda gelen zamlar, araç sahibi olan kişilerin ceplerini zorlarken motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanması beklenmiyor.

14 Mayıs seçimi öncesinde benzin fiyatı 19,76 TL, motorin litre fiyatı ise 18,58 TL’den satılıyordu. Seçim tarihinden günümüze kadar benzine yaklaşık olarak 24 TL, motorine ise yaklaşık olarak 25 TL’lik bir zam geldi.

Akaryakıt Fiyatlarına Zam Gelmeye Devam Ediyor

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler nedeni ile akaryakıt fiyatları etkilenmeye devam ediyor. Benzin fiyatlarına yaklaşık olarak 85 kuruşluk bir zam geldi.

Geçtiğimiz dönemlerde son olarak benzine 1 lira 73 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Üst üste gelen zamlar ile benzin litre fiyatı araç sahibi olan kişiler için oldukça pahalandı. Söz konusu zam sonrasında bazı illerimizde benzin litre fiyatı 45 TL’ye aştı. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği ve zam yaşanmadı.

Yapılan zam sonrasında güncel verilere göre İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 44,54 TL, Ankara’da 44,95 TL, İzmir’de 45,40 TL, Adana’da 45,71 TL, Bursa’da 45,21 TL, Antalya’da 45,77 TL, Diyarbakır’da ise 45,93 TL olarak belirlendi. Brent petrolün varil fiyatı ise güncel haber arasında önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 79,4 dolarda sabit kaldı.