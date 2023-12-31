Başta İstanbul olmak üzere Türkiye kara doyacak! Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar için tarih verdi. Başta istanbul olmak üzere Türkiye kara doyacak. Tüm senaryolarıyla 2024 kış takvimi. Türkiye 2024’de yoğun bir kar yağışı bekliyor.
Son dakika kar geliyor!
Türkiye 2024 yılında kara doyacak. Amerikan meteoroloji teknoloji ile 2024 yılında kar senaryoları belli oldu. Hem kontrol hemde ana senaryo da daha güzel ne olabilir ki diyerek paylaşın kar haritasında Türkiye ve İstanbul beyaza bürünecek.
Bugün yapılan yeni sistemlerde Marmara ve İç bölgelerde güzel sistemler Türkiye giriş yapıyor. Karadenizde de kar ihtimali oldukça artıyor.
İstanbul 9 Ocak sonrası kara doyacak!
İstanbul 9 ocak 2024 itibariyle kara kavuşuyor. -5 çevresine inmiş senaryo -10’u zorluyor. Kar ihtimali İstanbul için çok yüksek olarak belirlendi.
Tüm senaryolarda Marmara ve İstanbul 10 Ocak sabahı karla uyanacak. 30 senaryodan 11-12’sinde ise çok sağlam kar, 10 senaryo da ise beyaza büründürecek kar mevcut. 10 ocak sonrası İstanbul’da her yer beyaza bürünecek.
Ocak 2024 Türkiye hava tahmin raporu!
Türkiye 1-5 Ocak tarihinde ılık ve hafif yağmurla geçecek. Ocak ayının ilk haftasında kar yok ancak yağmur yağacak.
Türkiye 5-10 Ocak 2024 tarihinde ise serin havayla tanışacak. Çok soğuk geçecek tarihlerde hava yağmurlu olacak.
10-15 ocakta ise Türkiye kara doyacak. İç ve doğu kesimlerde kar yağışı çok fazla olacak. İstanbul ve Ankara’da yüksek kar yağışları bekleniyor.
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