01 – 07 Temmuz 2024 Astroloji haftalık yorum: 03 Temmuz Haftanın En Yoğun Günü!

03 Temmuz haftanın en yoğun günü olup bu günde en çok Kova burcuna denk gelen astrolojik evimiz olumsuz etkiler alabilir. Örneğin 7.eviniz Kova burcu ise rakiplerinizden, varsa ortaklarınızdan, eşinizden, partnerinizden olumsuz etkiler alabilirsiniz. 2.eviniz Kova ise para konularından olumsuz etkiler alabilirsiniz.

Dünya genelinde 03 Temmuzda zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, olumsuz hava şartları ve kazaları, şiddet ve terör olayları artabilir. Deprem Kesişim Noktası 25 Haziran ile 03 Temmuzun ortası olan 29 Hazirandır. 29 Haziranda Dünya genelinde zayıf fay hatlarında şiddetli deprem olma olasılığı artmaktadır.

İşte Hafta boyu en çok konuşulacak transitler:

01 Temmuz Jüpiter (-2),

06 Temmuz Venüs (+4),

05, 06 Temmuz Güneş (+4),

06 Temmuz Ay (+4)

Transitleri en çok konuşulacak transitlerdir.

01 Temmuz Jüpiter Dikkat! (Astroloji haftalık yorum)

Haziran ayı boyunca ve 01 Temmuzda Jüpiterin katsayısı -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı İkizler, Koç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Kova, Balık olanları son derece olumsuz etkileyebilir. 01 Temmuzdaki Jüpiterden Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Natal Güneşi Terazi Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin de olumsuz etkiler alıyor. Jüpiter yüzünden Erdoğan ve Putin hem birbirlerini hem de başkalarını olumsuz yönde etkileyebilirler. Jüpiter hukuk ve yasaları sembolize ettiğinden hem Putin hem de Erdoğan bir takım sert hukuki kararlar alabilirler. Jüpiterden Ukrayna ve Başkanı Zelenski de son derece olumsuz etkiler alabilir. Zelenski’nin Putin’e Jüpiter bazında çok dikkat etmesi gerekebilir. Aynı şekilde Natal Güneşi Terazi Marsı Aslan olan İsrail Başkanı Netanyahu da Jüpiterden son derece olumsuz etkiler alabilir. 30 Haziran ve 01 Temmuzda Netanyahu’nun yargılanması Dünya gündemine Bomba gibi düşebilir.

Kişisel olarak Jüpiterden olumsuz etki alan grubun içinde olan kişilerin Jüpiter hangi evlerindeyse o konularda dikkatli olmaları gerekebilir. Eğer sizin de Natal Güneş ve Marsınız Jüpiterden olumsuz etki alan grubun içindeyse hukuki konulara, abartılı davranışlara ve hesapta olmayan harcamalara dikkat etmeniz gerekebilir.

06 Temmuz Güneş, Ay, Venüs Süper! Ama Koç, Yengeç, Terazi, Oğlaklar Dikkat!

06 Temmuzda Güneş ve Ay Yengeç burcunda olup Natal Marsı Yengeç, Koç, Boğa, Başak, Terazi, Akrep, Oğlak, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Terazi Güneşi olan Türkiye, Suriye, Natal Marsı Koç olan Filistin, Natal Marsı Balık olan İran gibi ülkeler +4 katsayısındaki Güneş ve Ay’dan son derece olumlu etkiler alabilirler. Türkiye, Filistin, Suriye ve İran Dünya gündemine oturabilir. Natal Marsı Koç olan Nato ile Türkiye’Nin askeri bir operasyona imza atması olasıdır. Filistin devleti ve Suriye’nin de bu operasyonlardan olumlu etkiler alması olasıdır.

06 Temmuzda Boğe ve Terazi burcunun yöneticisi Venüs Transiti +4 katsayısında olup Natal Marsı İkizler, Başak, Yay, Balık olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Yengeç, Koç, Boğa, Aslan, Terazi, Akrep, Oğlak, Kova olanları olumsuz etkilemesi olasıdır. Venüs yüksek katsayıda sosyal olmayı, paylaşımcı ve uyumlu olmayı sembolize etmektedir. Ancak Venüsün bu olumlu etkileri katsayıları düşük ve olumsuz etki alan gruba giren kişileri son derece olumsuz etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail ile Natal Güneşi Terazi Marsı Aslan olan Netanyahu 06 Temmuzda Venüsden olumsuz etkiler alabilir. İsrail içinde Venüsyen sosyal ve siyasi karışıklıklar çıkabilir. Sosyal ve siyasi gelişmeler İsrail ve Netanyahu’nun aleyhine olabilir. Bu durum Rusya Başkanı Putin ile Erdoğan’ın işine yarayabilir.

06 Temmuzda kişisel olarak Güneş, Ay ve Venüs hangi evinizdeyse o konularda yoğunluk yaşayabilirsiniz. Örneğin Yükselen burcunuz Aslan ise gizli düşman ve sıkıntılar evi olan 12.eviniz 06 Temmuzda yoğunlaşabilir. Bu evden ancak Natal Marsı İkizler, Başak, Yay, Balık olanlar karlı çıkabilir.

03 Temmuz Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, volkanik aktiviteler, yangın ve patlamalar, şiddet ve terör olayları artabilir.

03 Temmuz zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

03 Temmuz olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir.

06 Temmuz Ons Altın düşebilir.

05 Temmuz Ons Gümüş düşebilir ama 06 Temmuz Ons Gümüş tekrar yükselebilir.

06 Temmuz Petrol yükselebilir.

05 Temmuz Dolar TL karşısında düşebilir. Çok şaşırtıcı da olsa Doların TL karşısında kısa süreliğine düştüğünü görmekteyiz.

06 Temmuz Bitcoin yükselse de 07 Temmuzda Bitcoin düşebilir.

06 Temmuz Euro Dolar karşısında yükselebilir.

02 Temmuzda Bist100 düşse de 05 ve 06 Temmuzda Bist100 tekrar yükselebilir.

Dikkat: Yatırım Tavsiyesi değildir!

01 Temmuz Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Boğa, Terazi burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————-

(01 Temmuz 3.ev Jüpiter Dikkat, 06 Temmuz 4.ev Güneş, Ay ve Venüs Süper)

Yükselen Boğa ————————————————-

(01 Temmuz 2.ev Jüpiter Dikkat, 06 Temmuz 3.ev Güneş, Ay ve Venüs Süper)

Yükselen İkizler ————————————————-

(01 Temmuz 1.ev Jüpiter Dikkat, 06 Temmuz 2.ev Güneş, Ay ve Venüs Süper)

Yükselen Yengeç ————————————————-

(01 Temmuz 12.ev Jüpiter Dikkat, 06 Temmuz 1.ev Güneş, Ay ve Venüs Süper)

Yükselen Aslan ————————————————-

(01 Temmuz 11.ev Jüpiter Dikkat, 06 Temmuz 12.ev Güneş, Ay ve Venüs Süper)

Yükselen Başak ————————————————-

(01 Temmuz 10.ev Jüpiter Dikkat, 06 Temmuz 11.ev Güneş, Ay ve Venüs Süper)

Yükselen Terazi ————————————————-

(01 Temmuz 9.ev Jüpiter Dikkat, 06 Temmuz 10.ev Güneş, Ay ve Venüs Süper)

Yükselen Akrep ————————————————-

(01 Temmuz 8.ev Jüpiter Dikkat, 06 Temmuz 9.ev Güneş, Ay ve Venüs Süper)

Yükselen Yay ————————————————-

(01 Temmuz 7.ev Jüpiter Dikkat, 06 Temmuz 8.ev Güneş, Ay ve Venüs Süper)

Yükselen Oğlak ————————————————-

(01 Temmuz 6.ev Jüpiter Dikkat, 06 Temmuz 7.ev Güneş, Ay ve Venüs Süper)

Yükselen Kova ————————————————-

(01 Temmuz 5.ev Jüpiter Dikkat, 06 Temmuz 6.ev Güneş, Ay ve Venüs Süper)

Yükselen Balık ————————————————-

(01 Temmuz 4.ev Jüpiter Dikkat, 06 Temmuz 5.ev Güneş, Ay ve Venüs Süper)