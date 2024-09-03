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YATAK SANAYİSİ İSTANBUL’DA BULUŞUYOR

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Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA] ile Birleşik Fuar Yapım A.Ş (BİFAŞ) tarafından düzenlenen IBIA Expo – Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, 25-28 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 300’ün üzerinde firma ve üreticinin katılımıyla sektör profesyonellerine kapılarını açacak. Türkiye’nin yatak kompanentleri ve teknolojileri konusunda tek fuarı olan IBIA Expo, sektör profesyonellerini bir araya getiren uluslararası bir ticaret fuarı olmasının yanı sıra en son teknolojilerin ve inovatif ürünlerin sergilendiği mükemmel bir ihracat platformu özelliği taşıyor.

IBIA Expo’da yatak yüzü kumaşı, kulp, hareketli mekanizma, nonwoven kumaş, elyaf, yatak tutkalı paket yay, sünger, ambalaj ürünleri, yatak fermuarı, yatak kılıfı, ev tekstili, yorgan, yastık yatak üretim hatları, yatak ambalaj makineleri, sünger makineleri, yorgan makineleri, yay dizgi makineleri, otomatik tutkal hattı, hotmelt tabancaları, yatak kapsülleri, yatak etiketleri başta olmak üzere binlerce inovatif ürün ve teknoloji bir çatı altında buluşacak. Fuar 91 ülkeden 23.000’e yakın yerli ve yabancı alıcı, özel ticari heyetler ve önde gelen üretici markalarına B2B toplantıları ile iş ağı oluşturarak eşsiz bir buluşma ortamı sunuyor.

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IBIA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, IBIA Expo’nun sektörün lider firmalarının ve temsilcilerinin buluştuğu tek uluslararası organizasyon olma özelliğine dikkat çekerken, hayata geçirdikleri projeler ve düzenli olarak gerçekleştirdikleri etkinliklerle sektöre yön verdiklerinin altını çizdi. Fuarın sektördeki firmaların global pazarlarda yer almaları için büyük fırsatlar yarattığını belirten Güler “İlk kez 2022 yılında düzenlediğimiz fuar ulusal ve uluslararası alanda büyük ilgi gördü. 2023 yılında ise 20 bin metrekarelik alanda 300’ün üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz fuarda 100’den fazla ülkeden 35 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Türkiye yatak yan sanayi sektöründe dünya çapında önemli bir oyuncudur. Yatak üretiminde Çin’den sonra en çok üretim yapan ülkeler arasında konumlanıyoruz. 2024 yılı sonuna kadar ihracatımızı 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için de yeni pazarlara açılmayı, mevcut konumumuzu güçlendirmeyi ve Ar-Ge çalışmalarıyla katma değerimizi artırmayı amaçlıyoruz. IBIA Expo, dünya pazarlarında istikrarlı iş ortaklıkları kurmak isteyen yerli üreticiler için alternatifsiz tek ihracat noktasıdır” dedi.

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BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural ise yaptığı açıklamada, IBIA Derneği ile birlikte uluslararası boyutta önemli ve başarılı bir organizasyona imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. “IBIA Avrasya’nın en büyük sektör fuarı olacak” sözlerini kullanan Vural “IBIA-BİFAŞ iş birliği ile 25-28 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarımız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından uluslararası fuar olarak akredite edildi. Bu akreditasyon, yabancı katılımcı ve ziyaretçilerin fuara katılımını artıracak ve sektörümüzü uluslararası arenada daha da güçlendirecektir. Ticaret Bakanlığı himayesinde sektörel alım heyeti programı ile de desteklenecek olan IBIA Expo’yu sektöründe bölgenin en büyük fuarı haline getirmeyi planlıyoruz. Burada yatak üreticileri ihtiyaçları olan her şeyi bulacak, dünyaca tanınmış firma ve markaların yanı sıra çok kaliteli ve cazip fiyatlarla üretim yapan firmalar ile de tanışmış olacaklar.” dedi.

 

IBIA DERNEĞİ

Yatak yan sanayi sektöründeki öncü firmalar tarafından 2020 yılında kurulan Uluslararası Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Derneği (IBIA), dünyada 40 milyar dolarlık hacime sahip olan yatak üretim sektörünün ülkemizde gelişmesi ve uluslararası alanda tanınması için çalışmalar yürütüyor. IBIA düzenlediği fuar ile Türkiye’de 3 milyar dolarlık üretim hacmi, 2,4 milyar dolarlık ihracat ve 30 bin kişilik istihdam ile yaklaşık 150 ülkeye hitap eden yatak yan sanayi sektörünün büyük ve nitelikli üreticilerinin bir araya gelmesini sağlıyor. Dernek aynı zamanda yatak yan sanayi sektörünü dünya çapında tanıtmayı, sektördeki firmaların rekabet gücünü artırmayı, sektörel iş birliklerini güçlendirmeyi, Türkiye’yi yatak üretiminde dünya lideri konumuna ulaştırmayı ve fuarı sektörün uluslararası en önemli buluşma noktası haline getirmeyi hedefliyor. Yatak üretimi, yatak yan sanayi, tekstil, makine üretimi, lojistik gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 142 üyeye sahip olan IBIA geniş üye yelpazesi ile sektörün gelişimi açısından önemli rol oynuyor.

 

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Admin
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2024
bulusuyor
IBIA EXPO
İstanbul’da
TEKNOLOJİ FİRMALARI
Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği
ve
YATAK SANAYİSİ
YATAK YAN SANAYİ

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