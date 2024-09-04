MASMAVİ DENİZ EĞİTİM KAMPININ 12. si SARIYER’DE BAŞLIYOR

Sarıyer Belediyesi ve SAGEM ev sahipliğinde, DenizTemiz Derneği/TURMEPA’nın gelenekselleşen Masmavi Deniz Eğitim Kampı ile çocuklar 4-5 Eylül’de denizlerde plastik atığa dur diyecek
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, 2011 yılında Türkiye’nin ilk Deniz Eğitim Kampı’nı hayata geçirdi. Bugüne kadar yaklaşık 1000 çocuğu ağırlayan TURMEPA Masmavi Deniz Eğitim Kampı, bu yıl 4-5 Eylül tarihleri arasında “Plastik Atığa Dur De!” sloganıyla Sarıyer Belediyesi ve SAGEM ev sahipliğinde, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi katkılarıyla gerçekleşecek.
TURMEPA Masmavi Deniz Eğitim Kampı’nda çocuklara üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizleri, kıyı alanlarını ve su kaynaklarını korumanın önemi, iklim değişikliğinin deniz ekosistemi üzerindeki etkileri, önemli “Mavi Karbon” bölgelerinden olan kıyı alanların önemi aktarılacak. Kamp sonunda küçük kampçıların denizlerin ve çevrenin temiz tutulması konusunda sorumluluklarını öğrenerek farkındalığı artmış bireyler olması hedefleniyor.
ÇOCUKLAR DOĞA İLE İÇ İÇE YAŞAMANIN KEYFİNİ ÇIKARACAK
Çoğunlukla denizel konuların işleneceği kamp süresince, çocuklar kumsal ve denizle temas halinde olacak, kıyı temizleme etkinliği ile Kilyos kıyılarının korunmasına katkı sağlayacak, kendi plankton kepçeleri ile yakaladıkları planktonu inceleme fırsatı bulacak, deniz ve doğa ile iç içe yaşamanın keyfini çıkaracak. Öğrenciler, birbirinden farklı atölyelerle atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemini, kumsaldaki atıkların deniz canlıları ve insan yaşamına olan olumsuz etkilerini öğrenecek. Bunların yanı sıra çeşitli oyun ve atölye çalışmaları ile ekip ruhunu kavrayacak, öğrendiklerini pekiştirecek ve unutamayacakları bir kamp macerasını deneyimleyecekler. 12. Masmavi Deniz Eğitim Kampı, öğrencilerin kamp süresince ürettikleri resim ve eserlerin sergilenmesiyle sona erecek. Kamp ile ilgili, egitim@turmepa.org.tr adresine girerek istenilen bilgilere ulaşılabilir.
İlgili Haberler
Kültür ve sanatın kalbi Maltepe’de atacak. 7-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Maltepe Kitap Günleri, “Cumhuriyet’in Yeni Yüzyılında Laiklik, Özgürlük, Adalet ve Barış” temasıyla kitapseverleri bir araya getirecek. Onur Konuğu Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin açılış oturumuyla başlayacak Maltepe Kitap Günleri, 9 gün boyunca Maltepe’nin zengin tarihini ve geleceğe uzanan vizyonunu edebiyatla buluşturacak. Maltepe Belediyesi’nin Yayıncılar Kooperatifi […]
Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA] ile Birleşik Fuar Yapım A.Ş (BİFAŞ) tarafından düzenlenen IBIA Expo – Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, 25-28 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 300’ün üzerinde firma ve üreticinin katılımıyla sektör profesyonellerine kapılarını açacak. Türkiye’nin yatak kompanentleri ve teknolojileri konusunda tek fuarı olan IBIA Expo, sektör profesyonellerini bir araya getiren […]
Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Ulusal Otoritesi olduğu Interreg NEXT Karadeniz Havzası’nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Çevresel Sürdürülebilirlik için Çocukların E-STEM yoluyla yetiştirilmesi- EcosySTEM Projesi, hayata geçiyor. Karadeniz Havzası’ndaki çevresel bozulma ve çevre eğitimi eksikliğine yönelik ortak sorunlara odaklanan projenin detayları, proje ortağı kurumların da katılımıyla İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. EcosySTEM Projesi ile Karadeniz […]
Küçükçekmece’de yaşanan metrobüs kazasıyla ilgili İETT’den açıklama yapıldı. İETT’nin açıklaması şöyle: 29 Ağustos 2024 Perşembe günü, Metrobüs Hattında yaşanan trafik kazası sebebiyle 1 yolcumuz vefat etmiş, yaralanan yolcularımızın çoğu ayakta tedavileri yapılarak sağlık kuruluşlarından taburcu edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan herhangi bir yolcumuz bulunmamaktadır. İLGİLİ HABER Yenidoğan Yol Kavşağı projesinde trafik çilesi bitmiyor İlk incelemelere göre […]