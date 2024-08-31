İSTANBUL, 30 AĞUSTOS’U YENİ EMİNÖNÜ MEYDANI’NDA KUTLADI

İMAMOĞLU: MİLLETİN AZİM VE KARARININ ÖNÜNDE HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ, DURAMADI, DURAMAYACAK
İBB, 30 Ağustos’un 102’nci yıldönümünü, şehre yeni kazandırılan Eminönü Meydanı’nda, şanına yakışır bir etkinlikle kutladı. Binlerce vatandaşın, Haliç ve Boğaz manzarası eşliğinde tanıklık ettiği kutlamalarda konuşan TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Her 30 Ağustos’ta içimiz gururla dolar. Dolsun. Gururlanın sevgili yurttaşlarım. 86 milyon insanımız; gururlanın. Kendimize güvenimizle umudumuz artar. ‘Biz, her şeyi başarabiliriz’ deyin; demelisiniz. Çünkü biliriz ki, milletin azim ve kararının önünde hiçbir güç duramaz, duramadı, duramayacak” dedi.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı 102’nci yıl kutlamalarının akşam bölümünde, İstanbullularla buluştu. Eminönü Meydanı’ndaki 30 Ağustos coşkusuna; CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, CHP Parti Meclisi üyeleri Mahir Yüksel, Cem Aydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve kalabalık bir vatandaş topluluğu da ortak oldu.
HALİÇ VE BOĞAZ SEMALARI IŞIK ŞOVLARIYLA RENKLENDİ
İmamoğlu’nun konuşmasını ardından senfoni orkestrasıyla birlikte sahneye çıkan Cem Adrian, konuk sanatçılar Birsen Tezer, Aylin Aslım, Gökhan Kılıç ve Özlem Çelik İstanbullulara müzik ziyafeti çekti. Deniz üzerinde konumlanan yüzer platform üzerinden gerçekleştirilen su ve ışık şovları da 30 Ağustos coşkusunu Boğaz semalarına yansıttı.
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