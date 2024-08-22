AĞVA – ŞİLE’DE POLİS ile JANDARMA EKİPLERİ SUÇLUYA GÖZ AÇTIRMIYOR!..

Şile İlçe sınırları dahilinde yaşanan yaz yoğunluğu ve nüfus artışı nedeniyle Şile Kaymakamlığına bağlı Polis ve Jandarma kuvvetlerinin kısa zaman içerisinde yaptığı çalışmalarda kamu düzeninin sağlanması ve suç ve suçlularla mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları hakkında Kaymakamlık Sosyal Medya Hesabında İlçe Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya imzalı bilgilendirme paylaşıldı.
Polis ekipleri sınırlarında 14/8/2024 – 18/08 2024 tarihleri arasında 110,67 gr Narkotik Madde, Sentetik Hap 23 , bu duruma bağlı 45 kişi göz altına alınmış, Ruhsatsız silah 1, Aranan şahıs sayısı 1 olarak belirtildi. Dört günlük kısa zaman içerisinde ele geçirilenler dikkat çekici.
Ayrıca İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanlarında kamu düzeninin sağlanması ve suç ve suçlularla mücadele kapsamında 19/07/2024 -19/08/2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapmak, kullanmak bulundurmak, Dolandırıcılık,Ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak, diğer suçlardan olmak üzere 51 şahıs yakalanmış şahıslardan 36 sı tutuklanmıştır.Bu arada göz altına alınan şahısların 28 şahsın 5 yıl, 5 şahsın 5 ile 10 arasında 3 şahsında 10 ile 20 yıl arasında hapis cezasıyla aranmaları olan şahıslar adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildikleri açıklandı.
Ağva Sahilinde ve Ormanlarında “Atlı Jandarma Timleri” Görev Başında..
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Atlı Birlik Jandarma Takım Komutanlığına bağlı birlikler; ormanların muhafazası, önleyici kolluk görevleri, çevre kontrolü, sahillerde emniyet ve huzurun temini için özellikle vatandaşların ilçe yoğun ilgi gösterdikleri hafta sonları olmak üzere Ağva Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görev yapacaklar. Sahilde özellikle çocukların atlı birliklere sevgi gösterileri görüntülere yansırken Ağva sokaklarında Atlı Jandarmaları gören vatandaşların şaşkın bakışları arasında görevlerini sürdürüyorlar.
Haber: Nurcan Kırcalı
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