Van’da okullar tatil mi? 18 Aralık Van Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?

Van’da okullar tatil mi? Van Valiliği 18 Aralık pazartesi günü kar tatili haberi verdi? Yoğun yağan kar yağışı bölgeyi olumsuz etkiliyor. Milyonlarca öğrenci yatmadan önce Van’da kar tatili olacak mı? 18 Aralık pazartesi Van valiliği okulları tatil etti mi açıklaması bekliyor?
Van’da okullar tatil mi? 18 Aralık pazartesi?
Van Valiliği 18 Aralık pazartesi günü henüz okulları tatil etmedi. Türkiye’de şu an en çok kar Van ve ilçelerinde yağdı. Van Valiliği kar tatili açıklaması yapacak mı merakla bekleniyor!
Van’da okullar tatil olur mu? 18 Aralık!
Van Valiliği 1 gün önce yaptığı duyuruda en çok kar alan 3 şehirden biri Van olacak demişti. Şu an için Van Valiliği resmi bir kar tatili açıklaması vermedi. Ancak Van ve ilçelerinde ulaşım neredeyse bitme noktasına geldi. Bu sebeple Van’da öğrenciler kar tatili haberi bekliyor.
Ancak Van’da sabah saatlerinde kar ve soğuk hava şehri terkedeceği biliniyor. Bu sebeple tatil haberi de gelmeyebilir. Van Valiliği kar tatili açıklaması yapar yapmaz sitemizde olacak.
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