Her şey iyi güzel de, bir sorunumuz var! Bizler dar gelirli vatandaşlarız, yılbaşı gecesi dansöz oynatamayız. Televizyonların yılbaşı programında da dansöz yok… İşte bu yüzden, yılbaşı gecesi kendimiz çalıp kendimiz oynayacağız. O zamanda yoruluyoruz, nefes nefese kalıyoruz.

Dar gelirli her aileye yılbaşı gecesi için bir adet dansöz tahsis edilmeli. Dansöz, ailenin reisine imza karşılığı teslim edilsin. Meydana gelebilecek hasarın bedeli, maaşından on taksitte kesilsin. Yılbaşı gecesi dansöz oynatamayıp strese giren vatandaşlar çok kolay kandırılıyor. Örneğin ben, telefonda kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp “Yılbaşı gecesi takıl bana, hayatını yaşatayım sana” diyen kişiler tarafından kandırıldım. Ocak ayı maaşım uçtu gitti. Ben yandım, siz yanmayın! Bu durumda yılbaşı gecesi piyango biletime bakacağım, zengin olmadıysam zıbarıp yatacağım…

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