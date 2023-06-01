UZMANINDAN UYARI; KALP HASTALIKLARI İLE MİGREN İLİŞKİSİ BULUNDU!

Başta Kadıköy’ümüz ve İstanbul’umuzun sevilen doktoru Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk Dünya’nın önde gelen kuruluşları tarafından yapılan son araştırmanın sonuçları açıkladı.

Yeni yapılan araştırmalara göre migren ve kardiyovasküler sağlık arasında çift yönlü bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Migren hastalarının kalp krizi, felç ve düzensiz kalp ritmi gibi kardiyovasküler rahatsızlıklara yakalanma riski artıyor.

Öte yandan, önceden var olan kalp sorunları olan bireylerin migrenden muzdarip olma olasılığı daha yüksek. Bu önemli korelasyon, ortaya çıkması sonrası bu iki hastalığı birbirine bağlayan olası altta yatan mekanizmalar araştırıldı. Mesela kümelenmiş migren dediğimiz migren türünü yaşayan bireylerin kalp krizi veya kalp aritmi anormalliklerinden muzdarip olma olasılığı daha yüksek çıktı. Daha ilginci küme migreni yaşayan bireylerin kalp krizi veya atriyal fibrilasyon ve atriyal çarpıntı gibi kalp ritmi anormalliklerinden muzdarip olma olasılığı yaklaşık iki kat daha fazla. Çalışma, migrenler ile kalp krizi insidansı arasında, felçlerde görülen benzer bir modeli yansıtan, güçlü bir ilişki buldu.

Küme baş ağrısı olarak da adlandırılan küme migren, popülasyonun küçük bir yüzdesini etkileyen nadir bir migren şeklidir. Tipik olarak bir göz veya şakak çevresinde lokalize olan, genellikle delici veya yakıcı olarak tanımlanan şiddetli, dayanılmaz ağrı ile karakterizedir. Ağrı, haftalardan aylara kadar süren epizotlarla ve ardından remisyon dönemleriyle kümeler halinde ortaya çıkar. Bir atak sırasında yaşanan dayanılmaz ağrı, genellikle tıp biliminin bildiği en şiddetli ağrı biçimlerinden biri olarak tanımlanır. Ağrının yanı sıra, kişiler ayrıca etkilenen göz çevresinde kızarıklık veya şişlik, düşük göz kapağı, burun tıkanıklığı ve aşırı gözyaşı gibi ek semptomlar yaşayabilir.

KALP HASTALIĞI VE MİGRENDE ORTAK RİSK FAKTÖRLERİ

Paylaşılan risk faktörleri, kalp-migren bağlantısını anlamada yapbozun eksik parçası mı? Paylaşılan risk faktörleri gerçekten de kalp sağlığı ve migren arasındaki karmaşık ilişki hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Obezite, yüksek tansiyon sigara, fiziksel hareketsizlik ve yüksek kolesterol seviyeleri gibi çeşitli yaşam tarzı ve fizyolojik faktörler hem kalp hastalığına hem de migrene katkıda bulunur. Sağlık uzmanları, bu ortak risk faktörlerini tanımlayarak ve ele alarak yalnızca kalp sağlığını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda potansiyel olarak migren semptomlarını da hafifletebilir. Bu risk faktörleri ile bunların her iki durum üzerindeki etkileri arasındaki bağlantıyı anlamak, önleme, yönetim ve hasta bakımı için kapsamlı ve etkili stratejiler geliştirmede çok önemlidir.

KALP SAĞLIĞI VE MİGRENİ BAĞLAYAN SORUNLAR

Kan damarlarındaki düzensizlikler olarak tanımlanan vasküler disfonksiyon, migren ve kalp hastalığının yaygın bir bileşenidir. Migren hastalarında kan damarlarının iç astarının düzgün çalışmadığı bir bozukluk olan endotel disfonksiyonu bulunmuştur . Endotel disfonksiyonu, kan akışının azalmasına ve inflamasyonun artmasına neden olabilir, bu da kardiyovasküler hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilir. Ayrıca, hem sistemik hem de lokalize enflamasyon, her iki bozukluğun patogeneziyle ilişkilendirilmiştir.

ORTAK YOLLAR VE GENETİK FAKTÖRLER KALP-MİGREN BAĞLANTISINI ANLAMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Verilere göre, belirli biyokimyasal yollar ve kalıtsal değişkenler hem kalp hastalığına hem de migrene katkıda bulunabilir. Kan basıncını ve sıvı dengesini düzenleyen renin-anjiyotensin sistemi böyle bir mekanizmadır. Her iki bozukluk da bu sistemin düzensizliği ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, migren ve kardiyovasküler hastalık insidansını artıran bazı genetik varyantlar tanımlanmıştır.

KALP-MİGREN BAĞLANTISINI BİLMEK HASTA BAKIMINI KOLAYLAŞTIRIRKEN SAĞLIK DURUMUNU İYİLEŞTİREBİLİR!

Kardiyovasküler sağlık ve migren arasındaki bağlantıyı kabul etmenin hasta bakımı için önemli etkileri vardır. Migren hastaları kardiyovasküler risk faktörleri açısından test edilmelidir ve bunun tersi de geçerlidir. Hekimler her iki hastalığı aynı anda tedavi etmek için bütünsel bir strateji izlemelidir. Kardiyovasküler riski ve migren sıklığını düşürmeyi amaçlayan yaşam tarzı değişiklikleri, farmasötik tedaviler ve önleyici yöntemler hasta sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebilir. Bundan böyle, kalp sağlığı ve migren arasındaki ilişki ilgi çekici bir çalışma konusudur. İş yerindeki mekanizmaları tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulurken, kanıtlar ortak risk faktörlerinin, vasküler disfonksiyonun, inflamasyonun ve genetik değişkenlerin hepsinin önemli rol oynadığını gösteriyor. Bu iki bozukluk arasındaki bağlantıyı tanımak ve ele almak, daha etkili önleme ve yönetim tekniklerini mümkün kılacak ve sonuçta hastaların genel sağlık ve esenliğini artıracaktır.