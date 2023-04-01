AYAKLARI YERE BASMAYAN FESTİVAL

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, kapılarını 7’nci kez İstanbul’da açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2023’te 81 il ve 96 ülkeden 33 bin takım ve 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştıklarını açıkladı. Erdoğan, Teknofest’in ülkemize, milletimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diledi ve T3 Vakfı’na, bakanlıklara, paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



Teknofest 2023 Vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle gençler Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalindeki çeşitli kategorilerde yapılan teknoloji yarışmalarına yoğun katılım sağlandı.

Etkinlikte, 41 ana yarışma, yüzlerce farklı kategoride düzenleniyor ve bu yarışmalara 332 bin takım ve bir milyondan fazla yarışmacı katılıyor. Biyoteknoloji, inovasyon, yapay zekâ, Siber güvenlik, dikey inişli roket, hava araçları, helikopter tasarımları, çevre ve teknoloji, eğitim teknolojileri ve okullar ile üniversite öğrencilerinin geliştirdikleri ürünler, hizmetler de sergilendi. Katılımcılara konu uzmanları tarafından detaylı bilgiler ve inceleme imkânı sağlandı.

Etkinlik çadırları dışındaki açık alanda ise Gökyüzündeki çelik kanatlarımız Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Bayraktar AKINCI, ATAK ve Anka da etkinlik kapsamında uçuş gösterileri gerçekleştirdi. Alanda bulunan hava araçlarını yakından inceleme şansı buldular.

Teknofest ‘teki çocukların heyecanları görülmeye değerdi. Gençler ve aileleriyle birlikte çok güzel bir etkileşim sağlandığına inanıyorum.

Teknofest’e katılım sağlayan gençler gördükleri projeler ve projeyi gerçekleştiren mühendisler ile sohbet etme şansını yakaladılar. Edindikleri bilgiler ışığında bundan sonraki hayatlarına yön verecek, kendilerine mesleki anlamda seçim yaparken referans olarak kullanabilecekleri bilgilere eriştiler.

Teknofest geleceğin eğitimcilerini, pilotlarını, bilim insanlarını, mühendislerini, teknisyenleri olacak çocuklarımızın yoğun katımı ile gerçekleşen başarılı / faydalı büyük bir organizasyon olduğunu söylemeliyim.

Okan Algün

Siber Güvenlik Uzmanı





www.teknofest.org/tr

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