Kapadokya’ dan Alınabilecek Hediyelik Eşyalar Nelerdir?

Kapadokya, Nevşehir ili merkezde olmak üzere çevresinde bulunan Niğde, Aksaray, Kayseri ve Kırşehir illerini sınırları içine alan, yaklaşık altmış milyon yıl önce, volkanik patlamalar nedeni ile lav tabakaları ve küllerin zamanla katılaşıp yerkabuğunu değiştirerek ilginç şekiller verdiği doğal eserleri, kanyonları ve yeraltı şehirleri ile ünlüdür. Rengârenk balonlarla uçarken, gökyüzünden bakıldığında insanın nefesini kesen doğa harikası Ihlara Vadisi, Peribacaları, yeraltı şehirleri, kayalara oyularak yapılmış antik kiliseleri, şarapları, çömlekleri, el dokuma halı ve seramik eşyaları ile ünü tüm dünyaya yayılan Kapadokya bölgesi, günümüzde yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca ziyaretçi akınına uğrayan, önemli turizm merkezlerinden biridir.

Kapadokya hediyelik eşya ürünleri, İç Anadolu’da antik tarih, yerel kültür ve sosyal açıdan ortak özellikler barındıran Kapadokya Bölgesinin, geleneksel yaşam tarzı ile bütünleşen desenlerin bulunduğu eşyalar, el emeği ile üretilen ürünler ve yöresel lezzetlerden oluşan tüm kategorileri kapsar. Bölgenin baş döndürücü atmosferinden fırsat yaratıp dükkânları ve pazarları turlamaya başladığınızda Kapadokya hediyelik balon süsleri, minyatür boylarda Peribacaları, Kapadokya şarap çeşitleri, el dokuma halılar, güveç, testi gibi çömlekten yapılmış ürünler, seramik eşyalar, el işi ayakkabılar gibi Kapadokya hediyelik eşya ürünlerinin birçok çeşidini görebilirsiniz. Kapadokya’nın neyi meşhur sorusuna verilen ilk cevap, Peribacaları’ dır. Peribacalarının içinde ve yeraltı şehirlerinde müze ve gezi alanlarının olduğu bölgeyi gezerken göreceğiniz, Özkonak, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Bizans İkonoklazm hareketi sırasında Roma İmparatorluğu’ndan kaçan Hristiyanların sığınağı olmuştur. Peribacaları ve yeraltı şehirleri Türkiye’nin en olağanüstü antik miraslarından biridir. Doğanın ve tarihin el ele vererek ziyaretçilerini büyülediği ve ünlü Yılkı yarış atlarının diyarı olan Kapadokya, Pers dilinde “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına gelen adını onlar sayesinde almıştır. Şarap tarihinin başladığı yer olarak bilinen ve şarap yetiştiriciliği ile de ünlü olan bölgede Hititler zamanında Kapadokya şarabına taktıkları “wiyana” ismi sayesinde Kapadokya bir süre de “wiyanawanda ( Oinoanda )” yani şarap ülkesi olarak da anılmıştır. Kızılırmak ve Yeşilırmak havzalarından elde edilen yumuşak killi toprağı ile üretilen çömlek çeşitleri burayı gerçek bir çömlek cenneti yapar. Gezerken rastlayacağınız atölyelerde üretilen çömlekler, dünyanın her yerinde çok ünlüdür.

Kapadokya’dan hediyelik ne alınır ve Nevşehir’in neyi meşhur, Ürgüp’ ün neyi meşhur, Avanos hediyelik eşya çeşitleri nelerdir soruları ile karşı karşıya kaldıysanız hiç endişelenmeyin. Kapadokya hediyelik eşya çeşitlerinden en meşhurları olan yöresel otantik ürünler aşağıda listelenmiştir:

1. Şarap

Kapadokya bölgesinde, Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirlerinin alüvyonlarla oluşturduğu zengin mineral içerikli havzalara sahip volkanik bölge toprağı ve uygun arazi nedeni ile yerel halk ilk yerleşim zamanlarından bugüne kadar bağcılıkla uğraşır. Toprak yapısına ek olarak kaya oluklarında ve peribacalarında bolca göreceğiniz güvercinlerin bıraktığı gübreler eklenince, ortaya çıkan mahsulün tadı başka hiçbir yerdeki üzümlere benzemez. Üzüm, insanlık tarihinin tüm sürecinde var olan ve ülkemizde en az zeytin kadar önemli bir üründür. Bin iki yüz çeşidi ile topraklarımızda can bulan üzümün anavatanı da Anadolu’dur. Tarih boyunca sağlığın ve bereketin sembolü olan üzümler, taze olarak tüketilebilir. Üzüm suyu ( şıra), üzüm çekirdeği özü, reçel, jöle, kuru üzüm, sirke ve üzüm çekirdeği yağı yapımında da kullanılır. Asma yaprakları ile Anadolu’nun lezzet çeşitlerinden sarma ve dolma yapılır. Çiğ, pişmiş ve fermantasyon yöntemleri ile her hücresinden faydalanılan üzümü, taçlandıran lezzet ondan elde edilen şaraptır. Dünya tarihine şarabı kazandıran ilk uygarlık Kapadokya Bölgesinde hüküm sürmüş Hitit Uygarlığı ’dır. Arkeolojik araştırmalar ve çalışmalarda, Hitit çivi yazılarından elde edilen bilgiler sonucunda, şarap terminolojisinin kaynağının da onlar olduğu kanıtlanmıştır. Hitit dilinde şarap olarak kullanılan wiyana sözcüğünden, dünya dillerinde wine, vin, vino kelimeleri türemiştir. Benzer şekilde, şarap üretim sürecinden kullanım ve sunumuna kadar tüm terminolojiyi etkiledikleri uzmanlar tarafından kanıtlanmıştır. Günümüz şarapçılığının da ata diyarı olan Kapadokya Bölgesinde, özellikle, Yeşilyurt Köyü’ndeki bağlarda yetiştirilen Emir, Narince, Kalecik Karası, Öküzgözü üzümlerinden elde edilen Kapadokya Şarabı , bölgenin en lezzetli Kapadokya hediyelik eşya ürünlerindendir. Kuşaklar boyunca aktarılan, binlerce yıllık şarap reçeteleri ile hazırlanan Kapadokya Şarap çeşitleri kendinize, ailenize ve şarap sever dostlarınıza, seyahatten dönmeden öncemutlaka alınması gereken Kapadokya hediyelik eşya ürünlerindendir.

2. Dokuma Halı

Antik çağlardan günümüze kadar, farklı kültür ve uygarlıkların harmanlandığı, Anadolu’nun göbeğindeki Kapadokya’da, Niğde, Maden – Çamardı, Ulukışla, Melendiz – Çiftlik ve çevresi, Kemerhisar, Bor, Koyunlu, Ürgüp, Göreme bölgelerinde, ıstar denilen ahşaptan yapılan tezgâhlarda üretilen el dokuma halıları, çeşitli ülkelerden gelen ziyaretçileri sayesinde, dünyaca ünlüdür. Kapadokya’da uzun bir geçmişe sahip olan dokuma halıcılık, yakın tarihlere kadar köylerdeki her evde kadınlar tarafından yapılan en önemli bir el sanatlarından biridir. Yöre halılarındaki motifler sonsuzluk, bereket, yeniden dirilme, sağlık, şans ve nazar gibi konuları simgeler. Tüm bölge halılarında en çok rastlanılan desenlere baktığınızda hayat ağacı, akarsu, yıldız, kuş, çiçek, göz, akrep, muska, dulavrat otu, koçboynuzu motiflerini görebilirsiniz. Yurt dışından gelen ziyaretçilerin, en çok tercih ettikleri ise “kamalı” olarak bilinen ve haç desenli halı modelleridir. Özellikle Niğde bölgesinin kalın dokuma göbekli ya da kırk göbek olarak bilinen halıları en ünlüleridir. Fabrikalarda da seri üretimi yapılan Kapadokya dokuma halıları, bölgedeki kentlerin ekonomisinde en önemli ticari ürünlerdendir. Yöre kadınlarının el emeği, göz nuru ile doğal boya kullanılan iplikle dokunan, her biri sanat eseri değerinde halılar, mekânlarda taban halısı, divan halısı, minder, yastık, seccade olarak kullanılır. Seyahatiniz sırasında dükkânlarda ve pazarlarda karşınıza çıkacak farklı boyutlardaki çeşitleri ile dokuma halılar, Kapadokya hediyelik eşya ürünleri arasında en değerlileridir. Koyun yünü, ipek ve pamuklu türleri ile dokuma halılar, mekânlarınızı renklendirirken desenlerini oluşturan hikâyeleri ile hediye ettiğiniz dostlarınızı etkileyecektir.

3. El İşi Ayakkabı

Kapadokya’da kullanıma yönelik en orijinal hediye ürünlerinden biri de el işi ayakkabılardır. Eski zamanlarda çarık olarak bilinen ve sadece manda derisinden yapılan el işi ayakkabılar, günümüzde deri, suni deri ve emprime baskılı dokuma kumaşlarla da yapılmaktadır. Renk ve desenleri ile tezgahlarda gördüğünüz an denemeden geçemezsiniz. Rahatlığı ve sempatikliği ile bir çift kendinize, eşinize, dostunuza derken, bu renkli ayakkabılardan birkaç çift almadan dükkandan çıkamazsınız. Kendinize, ailenize, dostlarınıza alabileceğiniz el işi ayakkabılar ev içinde ve dışarıda keyifle kullanılan Kapadokya hediyelik eşya ürünleri arasındadır.

4. El Yapımı Çömlek

Kapadokya bölgesinde gezerken, çevrenizi saran bozkırda göreceğiniz en yaygın renk, ünlü el yapımı çömleklerinden de anlayacağınız gibi kızıl toprak rengidir. İçindeki mineraller sayesinde çanak çömleklerin hammaddesini oluşturan Kızılırmak yataklarından toplanan killi yumuşak topraklar, Kapadokya halkı için altın değerindedir. Avanos, Ürgüp, Göreme bölgesinde yaygın üretilen, diğer bölgelerde de rahatlıkla bulabileceğiniz el yapımı çömlekler, gördüğünüz kızıl killi toprağın ustaların ellerinde hayat bulması ile oluşur. Bölgenin ünlü kebaplarının ve mutfak lezzetlerinin borçlu olduğu, çömlek atölyelerine de geziniz sırasında mutlaka rastlarsınız. Kapadokya gezilerinde, olmazsa olmaz etkinliklerden biri de, ustalarının adının önüne eklenen, mekân, ev anlamında “chez” kelimelerini gördüğünüz, bu çömlek atölyelerine girmektir. Vaktiniz olduğunda ustalar ile atölyelerinde, onların öncülüğünde kendi tasarımlarınızı yapmayı deneyebilirsiniz. Biraz yeteneğiniz ve sabrınız varsa kendi yaptığınız ya da hazır alacağınız el yapımı çömlek, güveç, kâse, kupa, küllük, testi, vazo gibi ürünler, herkese rahatlıkla hediye götürebileceğiniz Kapadokya hediyelik eşya çeşitlerinin en otantik yöresel türleridir.

5. Seramik Eşyalar

Kapadokya’daki çömlekçiliğin yarattığı altyapı, daha ince bir işçilik ve sırlı yüzeylerle seramik eşyalara da hayat vermiştir. Ankara Medeniyetler Müzesi’ndeki orijinalinden esinlenerek üretilen Hitit Güneş Şarap Testisi seramik ürünler arasında en etkileyici çeşitlerdendir. Halk arasında halkalı şarap testisi olarak da ifade edilen model, Hitit kültüründe seramonik bir üründür. Güneşin yeryüzünün en güzel mücevheri olarak görüldüğü Kapadokya bölgesinde, köklerinin dayandığı Hitit Uygarlığının inanç sisteminde güneşin çok önemli bir yeri vardır. Gün doğumundan hemen önce bulunulan yerin en yüksek noktasına, güneşin ilk ışıklarını alacağı bir yere şarap dolu halkalı güneş testisi yerleştirilir. Doğan güneşin ilk ışıkları, testinin ortasındaki halkadan geçince içindeki şarabı kutsadığına inanılır. İçenlerin kutsanmış, güçlü, kuvvetli ve onurlu hissetmesini sağladığına inanılan Hitit Güneşi Şarap Testisi içindeki şarap dini törenlerde, kutlamalarda ve askerler savaşa gitmeden önce kullanılır. Hitit Güneşi Şarap Testisi içindeki şarap, ortadaki halkanın kola takılıp kadehlere dökülmesi ile servis edilir. Hitit desenleri, hayat ağacı, sonsuzluk, oroborus, şahmeran, çiçekler, atlar ve bölgeye has zengin Anadolu motifleri ile süslenen, vazo, duvar süsü, heykel ve biblo gibi dekoratif olanlardan, sürahi, testi, tabak, kase, kupa, fincan gibi kullanıma yönelik türlerini, bol renkli çeşitleri ile her yerde görebilirsiniz. Közde seramik cezve ile yapılmış Türk kahvesini de denemeden dönmeyin. Pazarlar, alış veriş yerleri ve dükkanların hepsinde sizi selamlayacak bu renkli dünyanın içinden seçerek sevdiklerinize alacağınız ürünler, Kapadokya hediyelik eşya çeşitleri arasında en güzel seçeneklerden biridir.