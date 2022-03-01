Günümüzde devam etmesi en zor durumlardan birisi spor bir diğeri ise dil öğrenmektedir. Özellikle dil öğrenirken okul ve kurslarda yapılan hatalar nedeniyle, öğrenciler yabancı dili öğrenmekten daha da uzaklaşmakta. İşte tam olarak bu noktada GNR eğitim, sağladığı metot ve yöntemler ile dilin tamamen bir yaşam tarzı olduğunu öğrencilerine aktarıyor. Peki bunu nasıl ele alıyorlar? Bu sorunun cevabını sizlere derledik.
GNR ve online eğitim
Pandeminin getirdiği zorluklar nedeniyle artık yüz yüze eğitim oldukça zor bir hale geldi. Her ne kadar belirli kurallar çerçevesi altında eğitimler devam etse de GNR eğitim, online eğitim sistemi ile yabancı dile daha hızlı bir şekilde adapte olmanızı sağlıyor. Bu sayede tamamen kendi konfor alanınızda rahat bir şekilde dil eğitiminizi alabilmektesiniz.
GNR Eğitim Metodu ile İngilizce artık daha kolay!
GNR eğitim, çoğu farklı eğitim kurumlarının aksine tamamen kendilerince geliştirdikleri GNR metodu ile ilk dersten itibaren dile adapte olmanızı sağlıyor. Oluşturulan bu metot davranışçılık ekolünden etkilendiği için, dili öğrenme süreciniz tıpkı 2 yaşındaki bir çocuğun ana dilini öğrenme süreci gibidir. Ayrıca GNR metodu ile eğitim sürecinde sağlanan avantajlar şu şekildedir;
Ders saatlerinizi dilediğiniz gibi belirleyin!
Online eğitimler özellikle pandemi sürecinde oldukça yaygınlaştı. GNR eğitim bu noktada, eğitimde rahatlığa inanan bir anlayış ile hareket etmektedir. Bu yüzden online eğitimlerde günü ve saati kendiniz ayarlarsınız. Dilediğiniz zaman uzaktan bağlantı ile istediğin yerden canlı derslere katılabilirsiniz.
Ayrıca GNR eğitim, online eğitimlerde gün içinde müsait olmasanız bile gece saatlerinde bile eğitim almanıza olanak tanır. Bu yüzden çevrimiçi kurslar, öğrenmeniz açısından tam kontrol sahibi olmanızı sağlamaktadır.
GNR eğitimlerinde eğitmenlerimiz, katılımcılarımıza her derste günlük konuşma pratikleri yaptırarak, öğrendiklerini pratik etmelerini sağlar. Yapılan bu pratikler sayesinde bir sonraki derslerde daha rahat bir şekilde konuşabilmeniz sağlanır.
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