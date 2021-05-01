Golden Cross Nedir?

Golden Cross, kelime anlamı olarak inceleyecek olursak altın kesişim anlamına gelmekte olup, piyasalar için uzun vadeli dönemde yükseliş trendini yani, boğa piyasasının sinyalini bizlere gösterir. Tam tersi olan “Death Cross” ise ölüm kesişimi olup uzun vadeli döneminde ayı piyasasını işaret eder.

Golden cross nedir konusuna detaylıca değinecek olursak, kısa vadeli ortalama hareketin, daha uzun vadeli ortalama hareketi kesmesinde ortaya çıkan yükseliş sinyalleridir diyebiliriz. Satışların durulmasıyla piyasanın dip fiyatı görüp, ilk aşamasını gerçekleştiren Golden Cross, daha sonra kısa vadeli trend ile uzun vadeli trend üzerinde bir geçiş ile dip trendin tersine hareket etmesiyle oluşumunu tamamlayarak boğa koşusunun başlangıcını işaret etmiş olur. İlk başta tuhaf gelsede altta yatan fikir aslında oldukça basit. Bir hareketin ortalaması, varlığın belirli bir zaman aralığı için ortalama fiyatını ölçer. Böylece, kısa vadeli hareketli ortalama (MA) uzun vadeli MA’nın altındaysa kısa vadeli fiyat hareketlerinin uzun vadeli hareketlere kıyasla ayı yönünde olduğu anlamı çıkartılabilir. Ek olarak diğer benzer indikatörler ve sinyaller gibi, Golden Cross da daha uzun vadeli olarak (özellikle günlükte) çok daha sağlam mesajlar verir.

Kısa pozisyon veya günlük al-sat yatırımı yapan yatırımcılar, gün içi Golden Cross çözümlemelerini dikkate alırken ,uzun vadeli yatırımcılar ise büyük zaman dilim grafiklerini, 1 günlük yada haftalık mum grafiklerini tercih ederler. Piyasadan piyasaya değişmek kaydıyla kullanıcılar bu rakamları fibonacci dizisi ile de güncelleyebilmektedir. Golden cross’tan yapılabilecek bazı çıkarımlar vardır ve bunlar şu şekilde özetlenebilir:

Golden cross, büyük bir ralli için potansiyeli gösteren teknik bir grafik formasyonudur.

Golden cross, bir hisse senedinin kısa vadeli hareketli ortalamasının uzun vadeli hareketli ortalamasının üzerine çıktığında bir grafikte görünür.

Golden cross, aşağı yönlü bir fiyat hareketini gösteren bir Death Cross ile karşılaştırılabilir.

Kısaca 50 günlük fiyatlar, 100 günlük fiyatların üzerine çıkıyorsa bu borsada o hisse senedi, emtia veya kripto paraya talep artmış demektir. Bu talep fiyatlara yansımış sonuç olarak da insanlar artık bu ürünü almaya daha iştahlı hale gelmiştir. Tabi burada verilerde, fibonacci seviyelerini ve diğer teknik indikatörleri de dikkate almak gerekir. Fiyatta dönüş gördüğünüz zaman eğer ortalamalar da birbirine yakınsa, düzeltmenin bittiği mesajını alabilir ve yükseliş pozisyonu açabiliriz.

Death Cross’a değinecek olursak ise durum tam tersidir. Death Cross olarak da bilinen bu trend, kısa trendin uzun vadeli trendin altına düşmesi anlamına gelir. Gerçekleşen satışlar sonucu hisse senedinin ya da kriptonun fiyatındaki dip seviyeye ulaşılması sonucu uzun dönemde ayı trendinin başlangıç sinyali verilmiş olur. Uzun vadeli bir yorumlama olduğundan ‘kar cebe yakışır’ mantığı ile yatırımlarını gerçekleştiren yatırımcılar için kar kayıplarının yaşanmamasını adına güvenilir bir göstergedir diyebiliriz. Zira 1929 Büyük Buhran dönemi, 1970 lerdeki petrol krizi ve 2008 deki mortgage kriz zamanlarında güvenilir bir tahminci olup önemli bir yol gösterici olarak karşımıza çıkmıştı.

Peki Death Cross ve Gold Cross arasındaki fark nedir derseniz, onu da şu şekilde açıklayalım: Bu iki kesişim sinyalinden de bahsettiğimize göre ikisinin arasındaki farkı anlamak hiçte zor değil. Bu iki tanım da aslında birbirinin tam zıttıdır. Gold Cross bir boğa sinyali olarak gözlemlenirken, Death Cross ise ayı sinyali olarak görülür. Önemli olan bir diğer nokta ise hareketli ortalamanın artçı göstergeler olduğu ve tahmine yönelik keskin güçlerinin olmadığıdır. Bu da, her iki kesişimin de halihazırda gerçekleşmiş bir trend değişimini güçlü bir şekilde doğrulayabileceği fakat bu doğrulamayı devam etmekte olan trend değişimleri için yapmayacağı anlamına gelir.

Çoğu kişinin Gold Cross ve Death Cross üzerinden işlem yaparken dikkate aldığı bir diğer nokta ise varlığın işlem hacmi verisidir. Benzer grafik formasyonlarına aynı şekilde burada da hacim önemli bir doğrulama aracıdır. Dolayısıyla, kesişim sinyaline hacminde bir artış da eşlik ediyorsa birçok kişinin sinyalin geçerliliğine yönelik güveni artar.

Benzeri bir problem Bitcoin (BTC) borsasında Mempool sırasının aşırı artması sonucu işlemlerin sekteye uğraması üzerine işlem hacminin düşmesi ile yaşanmıştır. Mining oranları düşünce (mining nedir derseniz, ağdaki işlemleri yaparak ödül elde eden madenciler olarak kısaca ifade edebiliriz) Death Cross yaşanmış ve insanlar ayı sinyalleri ile hareket etmiştir.

Gold Cross’un ortaya çıkmasının ardından uzun vadeli hareketli ortalama, potansiyel bir destek alanı olarak kabul edilebilir. Bunun aksine Death Cross ortaya çıktığında ise hareketli ortalama, potansiyel bir direnç alanı olarak görülebilir.

Kesişim sinyalleri, örtüşme olup olmadığını değerlendirmek için diğer teknik göstergelerin sinyalleriyle de kıyaslanabilir. Örtüşmeler üzerinden alım satım yapan kişiler, alım satım sinyallerini daha güvenilir hale getirmek amacıyla birden fazla sinyali ve göstergeyi bir alım satım stratejisinde bir araya getirebilir.

Gold Cross, kısa vadeli bir hareketli ortalamanın uzun vadeli bir hareketli ortalamanın üzerine çıkmasından oluşur. Death ise kısa vadeli MA, uzun vadeli MA’nın altına iner. Bu iki gösterge de, hisse senedi piyasası, forex ve kripto para piyasalarında uzun vadeli trend değişimlerini doğrulamak için güvenilir araçlar olarak incelenebilirler.