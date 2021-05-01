Teknik Çeviri Hizmetinin Önemi

Teknik çeviri, dil hizmetleri konusunda önemli bir yere sahip olan çeviri türlerinden biridir. Genel nitelikte teknik kelimesini incelediğimizde bilim, sanat ve meslek dallarına özgü terim ve kavramlar bütünü ile karşılaşıyoruz. Örneğin sağlık sektörüne özgü ilaç prospektüsleri, kullanım kılavuzları ya da raporlar teknik çeviriyi kapsamaktadır. Detaylar barındıran ve çeviri konusunda hassasiyet gerektiren teknik çeviri türü, uzman tercümanlar tarafından ele alınmalıdır. Bir makinenin kullanım kılavuzunda yapılan çeviri hatası çok büyük sonuçlar meydana getirebilir. Bu nedenle profesyonel bir teknik çeviri bürosu ile çalışmak en doğru yol olacaktır.

Teknik çeviride tercümanın tecrübesi ve terminolojiye hakim olması büyük önem taşıyor. Alan hakkındaki bilgi yetersizliği ve farklı faktörler nedeniyle maddi ve manevi zararlar söz konusu olabilir. Hızla gelişen dünyada ülkeler arası ilişkilerin gelişmesi ile teknik çeviriye duyulan ihtiyaç artış göstermektedir. Özellikle ithalat ve ihracat işlemlerinde bu çeviri türü öne çıkmaktadır.

Teknik Çeviri Hizmetleri

Teknik çeviri en çok mühendislik, havacılık, gemicilik, otomotiv, enerji, kimya ve inşaat sektörlerinde tercih edilmektedir. Bunun dışında tekstil, gıda, endüstri, ulaşım, enerji ve denizcilik gibi alanlarda da sıklıkla teknik çeviriye başvurulur. Teknik çeviri türü uzmanlık alanına bağlı olarak ilgili tercümana iletilir. Tercüman metnin çeviri süresi ve diğer detaylar hakkında bilgi verirken aynı zamanda sizlerden önemli noktalar hakkında da bilgi alır. Böylece hatasız bir proje ortaya çıkar. Aynı zamanda çalıştığınız tercüme bürosunun son okuma yapması da hata payını 0’a indirmek adına önemlidir.

Teknik Çeviri Özellikleri

Teknik çeviri genellikle ürün ya da hizmet odaklıdır. Dolayısı ile en basic ve açık şekilde bilgi vermesi amaçlanmalıdır.

Tercüman, teknik çeviri metnine görüş ya da yorum katamaz. Tam karşılıklı çeviri sağlanır.

Çevirmenin, teknik çeviri terminolojisine ve bilgisine hakim olması gereklidir.

Sektöre uygun kelime ve terimler kullanılması gerekir.

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