Bakanlık uyardı! Yoğun kar alarmı verildi: 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji verilerine dayanarak 26–27 Aralık tarihlerinde 22 ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve tipi riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kış koşulları yurt genelinde etkisini artırıyor. İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son tahminler doğrultusunda, 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Açıklamada, özellikle yüksek kesimlerde lapa lapa kar yağışının etkili olacağı vurgulandı.

KUZEYBATIDA YÜKSEK KESİMLERDE YOĞUNLUK ARTIYOR

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, 26 Aralık gecesinden itibaren Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu’nun kuzeyi, Sinop’un batısı ile Zonguldak ve Bartın’ın 300 metre üzerindeki bölgelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu kesimlerde kar kalınlığının 20 santimetreyi aşabileceği öngörülüyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İÇİN 27 ARALIK UYARISI

27 Aralık Cumartesi günü ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve Iğdır’ın yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı tahmin edilirken; Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak’ın kuzey ve doğusunda yer yer yoğun kar görüleceği bildirildi. Van’ın yüksek ve güney kesimleri de riskli bölgeler arasında yer aldı.

BUZLANMA VE TİPİ TEHLİKESİNE DİKKAT

Yetkililer, kar yağışıyla birlikte buzlanma, don ve özellikle yüksek rakımlı bölgelerde tipi riskine karşı uyarıda bulundu. Sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, vatandaşların ise resmi kurumların duyurularını yakından takip etmeleri istendi.

