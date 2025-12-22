Yılbaşında çalışanlara 9 günlük tatil fırsatı: İzinleri birleştirenler uzun mola yapabilecek

Takvimdeki günlerin dizilimi, yılbaşında birkaç günlük izin alan çalışanlara 9 günlük kesintisiz tatil imkanı sunuyor. Doğru planlama yapanlar yeni yıla uzun bir mola ile girebilecek.

Yeni yıla sayılı günler kala, çalışanların en çok merak ettiği konuların başında yılbaşı tatilinin süresi geliyor. Resmi tatil takviminde yalnızca 1 Ocak yer alsa da, yıllık izinlerin stratejik kullanımıyla bu süre neredeyse mini bir ara tatil uzunluğuna ulaşabiliyor.

1 OCAK RESMİ TATİL, 31 ARALIK NORMAL MESAİ

Resmi takvime göre 2026 yılının ilk günü olan 1 Ocak Perşembe, tam gün resmi tatil olarak uygulanacak. Bu kapsamda kamu kurumları, bankalar ve okullar kapalı olacak. Ancak yılın son günü olan 31 Aralık Çarşamba için herhangi bir resmi tatil ya da yarım gün uygulaması bulunmuyor ve mesai normal şekilde devam edecek.

İZİN KULLANANLAR İÇİN TAKVİM AVANTAJI

Yılın son hafta sonu 27 ve 28 Aralık tarihlerine denk geliyor. Bu tarihlerden sonra 29, 30 ve 31 Aralık günlerinde yıllık izin kullanan çalışanlar, yılbaşındaki resmi tatili otomatik olarak tatil zincirine eklemiş oluyor.

2 OCAK HAMLESİYLE 9 GÜN TAMAMLANIYOR

Tatil planının tamamlanması için 2 Ocak Cuma günü de izin alınması yeterli oluyor. Bu günün de eklenmesiyle birlikte izinler, takip eden hafta sonuyla birleşiyor ve 27 Aralık Cumartesi günü başlayan tatil 4 Ocak Pazar gününe kadar uzuyor. Böylece toplamda 9 günlük kesintisiz tatil fırsatı ortaya çıkıyor.

ERKEN BAŞVURU UYARISI

Uzmanlar, yılbaşı döneminde izin taleplerinin yoğunlaştığını belirterek çalışanların izin planlarını erkenden yapmasının önemine dikkat çekiyor. Özellikle özel sektörde izin onay süreçlerinin son haftalarda zorlaşabileceği ifade ediliyor.

