Kahta’da dehşet: Genç kadını kızının önünde öldürdü, izini kaybettirdi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde boşanma sürecindeki bir kadın, sokak ortasında eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü; saldırgan olay yerinden kaçtı.

Kadına yönelik şiddetin bir örneği daha Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaşandı. Boşanma aşamasında olan Emine Aluç, herkesin gözü önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirirken, olay kamuoyunda büyük tepki yarattı.

SALDIRI SOKAK ORTASINDA GERÇEKLEŞTİ

Olay, Kahta’nın en işlek noktalarından Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.A., ayrı yaşadığı eşi Emine Aluç ile karşılaştıktan sonra tartışma çıkardı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., yanında taşıdığı bıçakla eşine saldırdı.

KIZI DA YARALANDI

Saldırı sırasında çiftin yanlarında bulunan kız çocuğu, annesini korumaya çalışırken elinden yaralandı. Küçük kızın, annesini kanlar içinde yerde görünce büyük bir şok yaşadığı ve sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emine Aluç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SOĞUKKANLI ŞEKİLDE KAÇTI

Cinayetin ardından M.A.’nın panik yapmadan olay yerinden uzaklaştığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın sakin tavırlarla bölgeden ayrıldığı görülüyor.

POLİS HER YERDE ARIYOR

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi