Yılbaşı için kar umudu güçlendi: İstanbul 10 yıl sonra beyaza bürünebilir

Yeni yıl geri sayımı sürerken gözler hava durumuna çevrildi. Meteoroloji uzmanlarından gelen son değerlendirmeler, yılbaşı gecesi için özellikle İstanbul ve çevresinde kar beklentisini yeniden gündeme taşıdı.

YENİ YILA KARLA GİRME İHTİMALİ ARTIYOR

Yeni yıl yaklaşırken “Yılbaşında kar yağacak mı?” sorusu yeniden gündeme geldi. Meteoroloji alanındaki iki önemli isimden gelen son değerlendirmeler, özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi için umutları artırdı. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde İstanbul, yaklaşık 10 yıl aradan sonra yeni yıla kar yağışıyla girebilir.

ORHAN ŞEN: “MARMARA İÇİN KAR SİNYALİ VAR”

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yılbaşı dönemine dikkat çekti. Şen, mevcut tahminlere göre sıcaklıkların yıl sonuna doğru düşebileceğini belirterek, Marmara Bölgesi’nde kar ihtimalinin güçlendiğini ifade etti. İstanbul için net konuşmak adına henüz erken olduğunu vurgulayan Şen, önümüzdeki günlerde tahminlerin daha da netleşeceğini kaydetti.

HÜSEYİN ÖZTEL: “SADECE MARMARA İLE SINIRLI DEĞİL”

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ise katıldığı canlı yayında kar beklentisinin daha geniş bir alanı kapsayabileceğini söyledi. Öztel, 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece başta İstanbul olmak üzere birçok büyük şehirde kar ihtimalinin masada olduğunu belirtti. Özellikle Marmara’nın yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Karadeniz hattı ve Doğu Anadolu için kar yağışı olasılığının arttığını dile getirdi.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR DAHA KUVVETLİ OLABİLİR

Uzmanlara göre kıyı kesimlerinde karın tutma ihtimali daha düşük olsa da, Kartepe, Uludağ, Kartalkaya, Bolu çevresi ve İç Anadolu’nun yüksek noktalarında kar yağışının daha etkili olması bekleniyor. Mevcut tahminler, yılın son günlerinde hava koşullarının hızla kış şartlarına dönebileceğine işaret ediyor.

Meteoroloji uzmanları, tahminlerin önümüzdeki günlerde güncelleneceğini vurgulayarak, yılbaşı planı yapacak vatandaşların resmi hava durumu uyarılarını yakından takip etmesi gerektiğini hatırlatıyor.

