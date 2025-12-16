Market raflarında tehlike iddiası: Bozulmuş tavuk görüntüleri gündem oldu

Son dönemde artan gıda zehirlenmesi vakalarının gölgesinde, bir zincir markette satıldığı öne sürülen tavuk ürünleri tartışma yarattı. Yeşillendiği ve ağır koku yaydığı iddia edilen ürünler, bir müşterinin uyarısı ve cep telefonu kaydıyla gündeme geldi.

Gıda güvenliği konusundaki endişelerin giderek arttığı bu dönemde, bir zincir markette yaşandığı belirtilen olay kamuoyunda yankı uyandırdı. Alışveriş için markete giden yabancı uyruklu bir kadın, reyondaki tavuk ürünlerinin bozulduğunu fark ederek durumu market çalışanlarına bildirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

BOZULMA İDDİASI KAMERAYA YANSIDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, reyonda bulunan bazı tavuk ürünlerinin renk değiştirdiği ve çevreye ağır koku yaydığı öne sürüldü. Kadın müşteri, ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçtiğini savunarak, olası bir sağlık riskine dikkat çekti.

ÇALIŞANIN İLK TEPKİSİ TARTIŞMA YARATTI

Görüntülerde market çalışanının, yapılan uyarıya ilk etapta ilgisiz davrandığı ve durumu erteleyen ifadeler kullandığı duyuluyor. Müşterinin ısrarı üzerine reyon başına gelen çalışan, ürünleri inceledikten sonra konuyu geçiştirmeye çalıştı.

“BİRİLERİ ZEHİRLENEBİLİR” UYARISI

Kadın müşteri, reyondaki dolabın tamamının kötü koktuğunu belirterek, ürünlerin satışta kalmasının tehlike yaratabileceğini söyledi. Tepkisini sürdüren müşteri, ürünlerin derhal kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

ÜRÜNLER REYONDAN ALINDI

Yaşanan tartışmanın ardından market çalışanı, bozuk olduğu öne sürülen tavuk ürünlerini reyondan kaldırdı. Olayın, üç harfli zincir marketlerden birinde yaşandığı iddia edilirken, market yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

KAYIT ALINMASINA İTİRAZ

Görüntülerde, bazı çalışanların kayıt alınmasına tepki gösterdiği, müşterinin ise durumu belgelemek amacıyla çekim yaptığını ve gerekirse şikâyette bulunacağını söylediği duyuluyor. Paylaşılan videoda çalışanların yüzlerinin gizlendiği görüldü.

GIDA GÜVENLİĞİ YENİDEN TARTIŞILIYOR

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından, zincir marketlerdeki denetimler ve gıda güvenliği uygulamaları bir kez daha gündeme geldi. Vatandaşlar, özellikle bozulmaya açık ürünlerde kontrollerin artırılması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi