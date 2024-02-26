Ferritin Nedir? Ferritin Düşüklüğü Belirtileri Nelerdir?

Demir, vücudumuzda oksijen taşınmasında, DNA sentezinde ve hücre solunumunda rol oynar. Birçok yaşamsal faaliyette önemli görevler alır. “Ferritin nedir?” sorusunaysa “Besinlerden ya da ek takviyelerden alınan demirin kemik iliği ve karaciğerde saklandığı depo formudur.” yanıtı verilir. Diğer bir deyişle insan vücudunun yedekte tuttuğu yapıdır. Bunun sebebi, ihtiyaç duyulduğu takdirde kullanılabilmesidir.

Ferritin düşüklüğü genelde demir eksikliğini ya da bu noksanlığa bağlı olarak gelişen kansızlığı gösterir. Bazı durumlardaysa sebep farklı olabilir. Vücut yeterince demir alsa dahi tutunamadığı için eksiklik açığa çıkabilir. Dolayısıyla problemin sebebini tam olarak öğrenmeden ek takviye alınmaması önemlidir. Aksi takdirde demir yüksekliği de çeşitli diğer rahatsızlıklara yol açabilir.

Ferritin Nedir?

Sağlığına dikkat eden birçok kişinin dile getirdiği “Ferritin nedir?” sorusuna en basit şekilde vücudun demir deposudur cevabı verilir. İhtiyaç duyulduğu andaysa serbest bırakılır. Genellikle insan bedenindeki hücrelerde yaşadığından yalnızca çok az bir kısmının kanda dolaştığını söylemek mümkündür.

Ferritin en çok karaciğer hücrelerinde depolanır. Yanı sıra, bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan kemik iliğinde de yüksek oranda mevcuttur. Bahsi geçen yerlerde vücudun fazladan kırmızı kan hücresi üretme zamanı gelene kadar tutulur. Bu tarz bir gereksinim duyulduğunda salınımının yapılması için sinyal gönderilir. Ardından serbest bırakılan depolanmış demir transferrin adı verilen başka bir maddeye bağlanarak kırmızı kan hücresi üretimine başlar.

Bir kişinin gereken demir seviyesine sahip olması oldukça gereklidir. Bunun yanında, yeterli miktarda depolanmış formunun mevcudiyeti de önemlidir. Sebebi, bir kişide gereken seviyede olmadığında demir depolarının hızla tükenecek olmasıdır.

Ferritin Değeri Kaç Olmalıdır?

İnsan vücudunun yaşamsal faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gereken demir miktarını korumak önem taşır. Bu maddeye ne kadar sahip olduğunuzu öğrenmenin yoluysa sağlık merkezlerinde yapılacak testlerdir.

Ferritinin düşüklüğü demir deposunun eksik olduğunu belirtirken fazla olmasıysa aşırı miktarda biriktiği anlamına gelir. Her ikisinin de belirli zararlı etkileri mevcuttur. İdeal miktarıysa şu şekildedir:

Erkeklerde 20-500 ml/ng

Kadınlarda 20-200 ml/ng

Kadınlarda gereken demir deposu seviyesinin daha düşük olmasının sebebi her ay yaşanan regl dönemidir. Ayrıca çocuklarda olması gereken değer de yaş grubunu göre değişiklik gösterir. Bu noktada uzman doktorlardan bilgi edinmek daha faydalı olacaktır.

Eğer yapılan testler sonucunda değeriniz olması gerekenden daha düşük geldiyse hekiminizin önerdiği tedavi yöntemlerinden yararlanabilirsiniz. Bu noktada Anadolu Sağlık Merkezi gerekli tetkikleri uygulayarak sizin için en doğru olacak rotayı oluşturur.

Ferritin Düşüklüğü Belirtileri Nelerdir?

Birçok rahatsızlık farklı sinyaller vererek kendini belli eder. İnsan vücudunun iyileşme mekanizmasının bir parçası olan bu sistem ferritin eksikliğinde de geçerlidir. Bedeniniz demir depolarında açık olduğunda çeşitli belirtiler ortaya koyar. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilirler:

Nefes alıp vermede zorlanma

Normalden daha kolay sinirlenme

Baş dönmesi

Sebebi bilinmeyen kronik yorgunluk hissi

Kulak çınlaması

Solgun ve kuru cilt

Kalp çarpıntısı, ritim bozukluğu

Saç dökülmesi

Eğer yukarıda sıralanan belirtilerden birkaçını bir arada gözlemliyorsanız kontrol amaçlı doktora başvurmanız iyi olacaktır. Herhangi bir rahatsızlığı yalnızca birkaç semptomun varlığıyla tespit etmenin mümkün olmadığını da göz önünde bulundurmak gerekir.

Ferritin Düşüklüğü Nedenleri

Vücuttaki değerlerin eksik olması genelde düzensiz beslenme gibi durumlardan kaynaklanır. Ferritin de bu sebepten dolayı azalabilir. Ek olarak; kansızlık, gebelik ve aşırı egzersiz yapmak gibi durumlar da etkilidir. Ayrıca kadınlardaki adet dönemlerinin düzensiz olması ya da regl anında aşırı kanama görülmesi de eksikliğin nedenlerinden olabilir.

Ferritin noksanlığı genelde demirin yeterince vücuda alınmamasından ya da kansızlıktan kaynaklanır. Yine de bu her zaman geçerli değildir. Bazı kişiler ideal kan seviyesine sahip olduğunda ve yeterince takviye aldığında dahi ilgili değerin düşüklüğünden mağdur olabilirler. Bu noktada demirin vücuda tutunamaması gibi bir sorundan söz edilebilir. Her iki senaryoda da tedavi süreci uzman doktorlar tarafından yapılacak testlerin ardından belirlenir.

Ferritin Düşüklüğü Tedavisi

Tedavinin nasıl ilerleyeceği belirlenmeden önce kanın incelenmesi gerekir. Laboratuvar ortamında yapılan testler hangi değerlerin ne kadar eksik olduğu sonucunu ortaya çıkarır. Ardından hekiminiz takviyeye ihtiyacınız varsa bunu belirtir. Beraberindeyse demir alımının nasıl gerçekleştirileceğini sizlerle paylaşır. Bu noktada beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ya da reçeteli ilaç kullanımı önerilebilir.

En doğru tedavi süreci için alanında uzman doktorlardan destek almayı ihmal etmemelisiniz. Güvenle tercih edebileceğiniz Anadolu Sağlık Merkezi, birçok rahatsızlığınızda en büyük yardımcınız olacaktır.